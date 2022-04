GF, è morto il padre di Patrick Ray Pugliese: il toccante messaggio su Instagram

C’è un tempo per sorridere e uno per lasciar sgorgare le lacrime dai propri occhi e dal proprio cuore. Per Patrick Ray Pugliese, storico concorrente del Grande Fratello, il 5 aprile 2022 è una giornata triste. Come lui stesso ha scritto su Instagram, infatti, è venuto a mancare il suo papà, al quale era molto affezionato. E il suo messaggio ci ricorda come talvolta dimentichiamo quanto sia prezioso ogni, singolo momento trascorso insieme alle persone che amiamo di più.

Patrick Ray Pugliese, il toccante ricordo di papà Osvaldo

Uno scatto semplice, il ritratto di un classico momento di quotidianità, magari durante una passeggiata o un pranzo fuori insieme tra padre e figlio. Così Patrick Ray Pugliese ha immortalato su Instagram il ricordo di papà Osvaldo, che è venuto a mancare nelle scorse ore lasciando in lui un vuoto incolmabile.

Sono poche le parole che ha deciso di condividere a corredo della foto, ma bastano per esprimere i sentimenti di un figlio che piange la scomparsa del suo amato genitore: “Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene 💖… Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare“. Quello dello storico concorrente del Grande Fratello (per due volte e tornato anni dopo anche al GF Vip) è il messaggio di un figlio che ha perso il papà, ma anche un monito per chiunque abbia la possibilità di leggere queste parole.

L’ex gieffino ci ricorda quanto sia importante ritagliare sempre del tempo per le persone che amiamo, che dobbiamo smetterla di rimandare sempre. Perché questo tempo, una volta passato, non torna più e ci viene tolta la possibilità di recuperare tutti i momenti di gioia e bellezza che abbiamo lasciato scivolare, senza dargli troppo peso.

Da Alessia Marcuzzi a Carolina Marconi, i messaggi dei VIP per Patrick

Momenti come questo sono difficili da digerire e lasciarsi travolgere dal dolore è un attimo. Per noi, semplici fan o follower sui social, è sempre un po’ strano immaginare personaggi come Patrick Ray Pugliese, conosciuto proprio per la sua travolgente simpatia e la genuina allegria, in preda alla sofferenza e alle lacrime. Ma la perdita è qualcosa che unisce tutti, a prescindere dal grado di fama e popolarità, e ci fa sentire ancor più vicini a chi – sbagliando – consideriamo solo per il personaggio che mostra in pubblico.

Proprio al Grande Fratello, in quel lontano 2004, Patrick si era lasciato andare a una confessione sulla sua infanzia e sul rapporto con i genitori, mostrando il suo lato più intimo e nascosto. “Ho avuto una vita molto movimentata e un padre positivo e allegro, siamo molto simili”, aveva detto allora sotto l’occhio delle telecamere, proprio a dimostrazione del bel rapporto che aveva con papà Osvaldo, un uomo che gli ha trasmesso tutta la positività e allegria che ce lo hanno fatto amare nella Casa più spiata d’Italia.

Sono tanti gli amici e i VIP che hanno voluto condividere un pensiero, anche solo un piccolo cuore, per esprimere la propria vicinanza all’ex gieffino, come la conduttrice Alessia Marcuzzi e Carolina Marconi, che è stata proprio sua compagna di avventura al GF 4. Tra gli altri anche il trapper Young Signorino, Andrea Montovoli e Adriana Volpe, con un sentito e commovente “Ti stringo forte”. Non ha tardato ad arrivare anche il messaggio di cordoglio di Martina Pascutti, sua ex compagna dalla quale è nato il suo amatissimo figlio Leone.