GF Vip, Garko entra nella Casa: “Da me avrete solo la verità”

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Gabriel Garko entrerà nella Casa del GF Vip, durante la puntata di venerdì 25 settembre 2020. L’attore varcherà la soglia della porta rossa per un confronto diretta con Adua Del Vesco, sua fidanzata per un paio d’anni, di cui lei ha tra l’altro sempre parlato bene.

Recentemente in una intervista aveva detto su Garko: “Mi dispiace vederlo bersagliato da tutti, dai fotografi e dagli haters. Anche oggi abbiamo un rapporto bellissimo e di grande complicità e mi fa male per lui pensare che non abbia la possibilità di vivere in piena libertà la sua vita privata. Non se lo merita, perché Gabriel è una persona straordinaria. La sua vita è privata ed è giusto che possa fare ciò che gli pare”.

Eppure, Gabriel ha deciso di metterci la faccia, qualcosa che non ha digerito e che a parer suo va chiarito ci deve essere. E quello che scrive su Instagram, postando una sua foto davanti agli studi di Cinecittà in attesa della puntata di questa sera, è abbastanza eloquente e lascia un sentore di mistero.

Scrive Garko vicino alla foto: