GF Vip 2021, le pagelle della puntata del 22 febbraio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Rese dei conti e nuove scelte nella puntata del 22 febbraio del GF Vip. Al centro della diretta con Alfonso Signorini lo scontro fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, prima amiche, poi nemiche a causa dell’arrivo di Andrea Zenga. Mancano ormai pochissimi giorni alla fine del reality e la tensione cresce, fra strategie, decisioni difficili e la voglia dei concorrenti di trionfare. Come sempre Alfonso Signorini è un abile conduttore che si muove fra lacrime e sorrisi, dimostrando una capacità innata di cogliere le sfumature dell’animo umano.

Scopriamo i momenti cult e le pagelle dei protagonisti della puntata del 22 febbraio del GF Vip.

DAYANE MELLO – Il rapporto complesso fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è finito, ancora una volta, al centro della diretta. La modella brasiliana ha rivelato, per la prima volta, i suoi sentimenti per l’amica. “Penso che per un momento ho provato davvero un amore per lei – ha confessato -. Forse l’ho provato solo una volta per un’altra donna. Non è sbocciato perché io non mi sono buttata e nemmeno lei. Non ho valutato di vivere una storia d’amore, semplicemente ho dato tutto il mio affetto. Le cose devono nascere da sole. Io non ho forzato e non è nato nulla. Non credo che potrà nascere qualcosa tra di noi fuori da qui. Lei è innamorata di Zenga. Io ho una figlia, una vita”. Rosalinda, che ha seguito la confessione da lontano, ha accolto l’amica con un abbraccio. “Non finisci di stupirmi – ha detto -. Non mi aspettavo quelle parole. Mi spiace se non sono riuscita a corrispondere, a capire quello che volevi farmi capire. Mi hai però fatto capire una cosa di me: io amo più la testa che il sesso. E in qualche modo ti ho amato e ti amo”. Fragile eppure forte, stratega, ma sincera: Dayane è tutto e il contrario di tutto. Ancora una volta la modella ci ha spiazzato ed è impossibile non fare il tifo per lei che, per molti, è già la vincitrice del GF Vip. VOTO: 7.

TOMMASO ZORZI – Zorzi è un ragazzo profondo, ma anche in grado di regalare momenti di grande leggerezza. L’ha fatto, ancora una volta, nella nuova puntata del GF Vip, complice uno scherzo di Alfonso Signorini. L’influencer infatti ha ricevuto un finto annuncio del prolungamento dello show. Dopo un iniziale momento di shock, Tommaso ha dichiarato subito di voler abbandonare il reality. “Io sono arrivato. Me ne vado – ha detto sconvolto -. Ho dato l’anima e ho sempre accettato il prolungamento ma stavolta no. Devo tararmi in base a quello che posso ancora dare, sono onesto”. A quel punto il conduttore del GF Vip ha risposto: “Me ne frego della tua onestà, perché questo è uno scherzo!”. La finale sarà il 1 marzo e di sicuro Tommaso verrà ricordato come un concorrente che ha lasciato il segno nella storia del reality. VOTO: 9.

STEFANIA ORLANDO – Insieme a Tommaso, Stefania è stata fra i concorrenti più amati del reality, grazie a una buona dose di sincerità e a una grande forza. Per questo ha spiazzato tutti la scelta dei finalisti che hanno l’hanno messa nello scontro al televoto con Rosalinda Cannavò, altro personaggio molto apprezzato. “Se io dovessi scegliere Stefania e Rosalinda manderei comunque la mia amica in nomination – ha dichiarato Dayane –. Scelgo Rosalinda e Stefania. Rinuncio a scegliere Samantha perché è stata la più lineare, quella che più mi ha amata. Il fatto che Rosalinda è con Stefania mi costringe a mandare lei in nomination”. Pretelli ha invece affermato: “A dispiacere la sceltà è abbastanza ovvia: tutelo mio fratello Andrea”. Infine Tommaso Zorzi ha concluso: “Mando al televoto Samantha e Andrea, Stefania è in nomination da due settimana e le voglio risparmiare una terza settimana così”. In tanti sono convinti che sia proprio la Orlando a meritare la vittoria in questo GF Vip. Di certo la conduttrice non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava e di esporsi, spesso anche a costo di risultare scomoda e rischiare l’eliminazione. VOTO: 8.

ANDREA ZENGA – La storia con Rosalinda non è bastata a salvare Andrea Zenga dall’eliminazione. Il figlio di Walter Zenga ha lasciato il reality perdendo lo scontro con Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Nonostante le poche preferenze, è indubbio che Andrea sia riuscito a segnare questo GF Vip in pochi mesi di permanenza nella Casa. “Un’esperienza intensa. Domani chiamerò papà – ha confessato -. Innamorato di Rosalinda? Beh, è un parolone, è una cosa iniziata da una settimana. Ma sicuramente è una cosa che mi porterò fuori. Sono timido e vivere questa cosa davanti alle telecamere mi faceva sembrare un palo della luce”. Sempre educato, mai sopra le righe e dolce: Andrea ci è piaciuto in questo GF Vip. VOTO: 8.

SAMANTHA DE GRENET – Nessuno l’avrebbe mai detto, ma la showgirl, entrata in corsa nel reality, ha superato indenne diverse nomination, forte del grande affetto del pubblico. Materna e sincera, mai eccessiva, Samantha ha saputo conquistare gli inquilini del loft di Cinecittà. Leggera quando serve, ma anche capace di trasformarsi in una spalla su cui piangere e in un’amica fedele, la De Grenet è fra i concorrenti più apprezzati di questa edizione del GF Vip. Lo dimostra la sua vittoria al televoto contro Andrea Zenga, nonostante la love story del figlio di Walter con Rosalinda Cannavò. Samantha non si è mai tirata indietro e ha sempre detto ciò che pensava, ma con grande garbo, diventando la preferita di Tommaso Zorzi e conquistando persino Dayane Mello che ha scelto di mandare Rosalinda al televoto per salvare lei. VOTO: 7.