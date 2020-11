GF Vip 2020, Dayane contro Bettarini, Oppini parla della Parietti: le pagelle della sedicesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Scontri, confessioni e momenti cult: la sedicesima puntata del GF Vip ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori. Alfonso Signorini, ormai padrone di casa eccellente, ha plasmato il reality, creando un contenitore in cui si discute di temi importanti, si ride, ci si arrabbia e innamora. La leggerezza è garantita, così come gli spunti di riflessione. A regalarli è un cast ben assortito e opinionisti che sanno pungolare nel modo giusto i concorrenti. Come Antonella Elia che, vulcanica e irriverente, ha saputo smuovere dall’immobilità la non-storia fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, spingendo la showgirl a uscire allo scoperto.

Le nostre pagelle ai protagonisti della sedicesima puntata del GF Vip:

DAYANE MELLO – Poteva andare meglio l’incontro con Stefano Bettarini, nuovo concorrente del GF Vip, che si è trasformato da subito in uno scontro. L’ex marito di Simona Ventura e la modella infatti hanno vissuto un brevissimo flirt nel 2017 e da allora i rapporti non sono mai stati buoni. Dayane ha mostrato da subito di non gradire la presenza dell’ex calciatore. “Non me l’aspettavo – ha detto la Mello, commentando l’ingresso dell’ex -. Però forse è arrivato il momento di chiarire. Una sc***ta e basta […] Mi ricordo la mia ultima giornata in Honduras – ha aggiunto -, abbiamo avuto una frequentazione di una notte. Questa copertina è stata una foto rubata, non da me. Una volta in Italia mi sono ritrovata in copertina. Sono quasi sicura che la cosa sia stata organizzata dal Betta”. Parole che non sono piaciute a Stefano Bettarini: “Se si può chiamare “storia” la nostra – ha chiarito -. Dayane ha detto “scopata”? La cosa mi ferisce perché l’avessi detto io sarei stato ripreso. Quando abbiamo iniziato l’Isola, io non sapevo manco chi fosse. Anzi, fu un autore a dirmi subito che lei aveva già detto mi piace l’inviato”. A ristabilire la verità ci ha pensato Alfonso Signorini che ha scagionato Bettarini: l’ex calciatore non ha venduto nessuna paparazzata, così la discussione si conclude con Dayane Mello che chiede scusa all’ex. Il GF Vip è iniziato ormai da oltre un mese, ma non è ancora chiaro se la modella sia una ragazza fin troppo ingenua o una fine stratega. Di certo si espone poco e cambia idea velocemente. VOTO: 5.

PIERPAOLO PRETELLI – La sua permanenza nella Casa del GF Vip rischia di essere ricordata solo per il flirt – mai nato – con Elisabetta Gregoraci. Anche nella sedicesima puntata si è parlato del tira e molla fra l’ex moglie di Flavio Briatore e il modello. Pierpaolo non sembra disposto ad accettare i consigli di chi gli ha chiesto di continuare da solo il percorso nel reality e in diretta ha ammesso di aver perso la testa per la showgirl. “Mi sono allontanato per soffocare il sentimento che provo – ha chiarito -. Innamorato è una parola forte, ma sono infatuato, coinvolto. Provo una forte attrazione fisica, mi piace molto. Ci sono momenti, anche solo con gli sguardi, in cui i paletti si sono abbassati”. La Gregoraci è apparsa ferma riguardo la volontà di creare solo un’amicizia con Pierpaolo: “Ci sono stati momenti in cui questi paletti li ho abbassati, poi li ho rialzati. Non penso che li abbasserò di nuovo”. Forse per l’ex velino di Striscia la Notizia sarebbe ora di guardare avanti. VOTO: 4.

GIULIA SALEMI – Vulcanica, ironica e imprevedibile, l’influencer non ha deluso le aspettative di chi attendeva il suo ingresso al GF Vip. Giulia è stata accolta nel cucurio da Tommaso Zorzi che l’ha presentata agli altri inquilini, poi la modella ha partecipato a una prova in piscina. Il momento si è concluso con un piccolo incidente, per fortuna non grave. Giulia ha risolto tutto con una risata e di certo porterà una sferzata di positività nella Casa. Ex gieffina, nell’ultima edizione aveva perso un po’ della sua ironia per la storia tormentata con Francesco Monte. Ora sembra arrivata la rivincita. VOTO: 9.

FRANCESCO OPPINI – Dopo le frasi terribili della scorsa settimana, Francesco ha gettato via la maschera per parlare del suo rapporto con Alba Parietti. Una donna forte, spesso scomoda, ma soprattutto una mamma molto presente con cui ha un rapporto fortissimo. “A volte sono uno st****o, perché ci litigo e mi dà fastidio – ha ammesso -. A 38 anni non posso non aver fatto capire a mia madre quanto vorrei sapere come sta veramente. Sul tema si è espresso anche Tommaso Zorzi: “Il disagio più forte è che mia mamma quando le parlo mi mette sempre davanti alla verità – ha svelato -. Perché mi conosce e io tante volte la evito perché mi fa affrontare cose che non voglio affrontare”. VOTO: 8.