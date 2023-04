Federico Salvatore morto a 63 anni, l’annuncio straziante della moglie

Fonte: Getty Images Federico Salvatore si è spento a 63 anni

Federico Salvatore si è spento a 63 anni, come annunciato dalla moglie Flavia D’Alessio. Era stata proprio lei a farsi carico di comunicazioni e aggiornamenti a proposito delle condizioni di salute del cantautore partenopeo, colpito nel 2021 da un’emorragia cerebrale che lo ha segnato per sempre. Dopo mesi di riabilitazione e cure, per Salvatore non c’è stato nulla da fare e resta il profondo dolore per la scomparsa di uno degli artisti più eccentrici, divertenti e profondi che Napoli ci abbia donato.

Federico Salvatore morto a 63 anni, l’annuncio della moglie

“Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore – ha esordito Flavia D’Alessio, moglie di Federico Salvatore, nella nota diffusa per dare il triste straziante annuncio riportato dal Mattino -. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore”.

Poi ha aggiunto qualche dettaglio in merito a quanto accaduto nelle ultime ore, prima di lasciare per sempre la sua famiglia: “Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo“.

Il rimpianto più grande, non avergli detto addio e per tale ragione la decisione di dare a tutti la possibilità di salutarlo. Federico Salvatore era un artista molto amato sia dal pubblico che dai colleghi napoletani e non – indimenticabili le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, al Festivalbar e al Festival di Sanremo -, e la moglie Flavia è pronta ad accogliere tutti a braccia aperte ai funerali, che saranno celebrati giovedì 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici.

Federico Salvatore, l’emorragia cerebrale e i problemi di salute

Poco più di un anno fa, Federico Salvatore aveva avuto un malore, seguito immediatamente al ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale del Mare di Napoli. Grande la preoccupazione tra i fan del cantautore partenopeo ma soprattutto per la moglie Flavia D’Alessio, che allora aveva deciso di condividere un messaggio su Facebook per evitare il diffondersi di fake news sulle condizioni di salute del marito.

“Non è un momento semplice – aveva scritto tramite il profilo social dell’artista -, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici”.

Le ultime notizie in merito alla salute del cantautore, però, si fermavano allo scorso anno quando le parole di Flavia erano ancora colme di speranza. Raccontava dei piccoli passi con i quali a poco a poco si stava riappropriando della sua vita, del coraggio di guardare sempre in avanti, sempre sostenuto dall’amore per la musica e per i suoi cari.