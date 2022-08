Federico Fashion Style in ospedale, il racconto dopo l’intervento all’addome

Fonte: Getty Images Chi è Federico Fashion Style: il parrucchiere dei VIP e star della tv

Federico Fashion Style è ricorso a un intervento all’addome per risolvere un problema che lo affliggeva da anni. L’hair stylist più famoso della tv ha tranquillizzato i suoi followers da un letto di ospedale, rassicurando che si trattava di un inestetismo, non di un problema di salute, e di essere molto contento di aver avuto il coraggio, dopo molti anni, di operarsi.

Federico Fashion Style: perché è stato operato all’addome

Il noto hair stylist Federico Fashion Style ha affidato a un post Instagram una confessione molto personale, riguardante un intervento estetico al quale si è sottoposto. Niente più tabù, insomma, i vip non si celano più dietro un no comment o un “non ho mai ritoccato niente”, anzi. Federico Lauri ne è la dimostrazione, e il suo, più che un vezzo, è stato un intervento per sconfiggere un’insicurezza, diventata poi una debolezza, contro la quale combatteva da anni. L’uomo infatti ha raccontato che, dopo aver perso i chili in eccesso accumulati durante l’adolescenza, c’era qualcosa nella fascia addominale che proprio non gli piaceva, e che ha celato per anni con pantaloni a vita alta.

“Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo” ha raccontato Federico sui social, mostrandosi in un letto d’ospedale post operazione. “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi, dimagrendo, non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi, fisicamente“.

Un’insicurezza comune a molti, uomini e donne, e della quale il parrucchiere delle dive, sempre perfetto davanti dietro al teleschermo, non aveva mai parlato. “Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!“.

Federico e il suo ricorso alla chirurgia estetica

Federico Fashion Style oggi gioisce del risultato ottenuto, ma non è stata una scelta facile, trattandosi comunque di un intervento chirurgico: “Non vi nascondo che ci ho messo anni per decidere, perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria“. Un messaggio forte, anche per i suoi fan più giovani, in una società che, ormai, permette continui “ritocchini” anche ai ragazzi appena adolescenti.

“Nulla in contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi – ha spiegato l’hair stylist – Ma questo e il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente c’era un accumulo di pelle!”. Sembra quasi che ci sia bisogno di una giustificazione se un personaggio, noto o meno noto, ricorre al chirurgo estetico, ma il racconto di Federico ha avuto un riscontro molto positivo, come dimostrano i commenti sotto il post.

“Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione” ha concluso Lauri il suo racconto. Per una volta ci ha mostrato una sfaccettatura meno scintillante della sua vita, e per questo, forse, la simpatia del pubblico verso di lui è in crescita, anche grazie all’avventura a Ballando con le stelle, che ci ha mostrato, come questo post, un Federico più autentico.