Federica Panicucci gioca con le trasparenze e incanta Instagram

editato in: da

Federica Panicucci, i look più belli a Mattino Cinque e su Instagram

Federica Panicucci supera se stessa in fatto di bellezza ed eleganza. Sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui è ritratta con un look strepitoso e i fan sono andati letteralmente in visibilio. Il prossimo 27 ottobre la presentatrice compie 53 anni e sembra una ventenne.

Ogni giorno la Panicucci dà appuntamento a Mattino Cinque, condividendo un post su Instagram dal suo camerino. E così eccola ritratta seduta sul divano bianco con un outfit estremamente elegante e professionale, ma allo stesso tempo altamente seducente. La bella Federica gioca infatti con le trasparenze, indossando una camicia bianca dalla stoffa leggera che lascia intravvedere la lingerie candida e casta. Mentre un altro dettaglio non passa inosservato: le spalline rinforzate che richiamano i ruggenti anni Ottanta.

La Panicucci abbina la camicia a una seria gonna nera, lunga fin sopra il ginocchio, che scopre le gambe perfette. Il trucco è impeccabile ed esalta lo sguardo, mentre i lunghi capelli biondi sono raccolti in un messy bun degno di Meghan Markle (leggi la nostra intervista all’hair stylist della moglie di Harry).

I follower della Panicucci sono incantati da cotanta bellezza e si precipitano a farle i complimenti su Instagram: “Bellissima Federica”. “Che donna splendida”. E ancora: “Bellissima elegantissima come sempre”; “Sei sempre più bella una meravigliosa bellissima donna”, “Eleganza pura”; ” il tuo sorriso porta tanta allegria . Sempre raffinata”.

I look della presentatrice sono sempre molto raffinati, è lei la regina dello stile su Mediaset. Basti pensare all’abito bianco indossato durante la puntata di esordio della nuova stagione di Mattino Cinque, ma anche il successivo completo pantalone, puntualmente condiviso sui social.