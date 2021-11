Fabio Basile, è morto il fratello Michael a soli 31 anni

Michael Basile, fratello di Fabio Basile, è morto a soli 31 anni, all’improvviso. In casi come questi, è difficile trovare le parole per esprimere un episodio tanto grave: la conferma della scomparsa di Mike è arrivata dalla mamma, Tiziana, e in seguito dallo stesso Fabio, che ha dedicato alcuni post su Instagram al fratello. Frasi che arrivano dritte allo stomaco come un pugno.

Fabio Basile, è morto il fratello Michael

Michael Basile è morto a casa sua venerdì 19 novembre a Rosta, che si trova in provincia di Torino. Secondo i primi accertamenti, come riportato da Today, è stato colpito da un infarto, ma è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause. Dalla mamma Tiziana al fratello Fabio, judoka ed ex concorrente del GF Vip e Ballando con le Stelle, tutti ricordano Mike come una persona buona e sensibile.

Il dolore della mamma Tiziana

“Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e, quando sei arrivato, hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da grande lo eri: duro fuori e tenero dentro“. La madre ha ricordato Michael sul suo profilo social, scegliendo parole significative per descrivere il figlio maggiore. Non possiamo proprio immaginare il suo dolore per questo addio avvenuto troppo presto e in modo ingiusto.

Il saluto di Fabio

“Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene. Mi mancherai tanto”. In molti si sono stretti attorno a Fabio per porgere le condoglianze, come Jane Alexander e Giulia Salemi, con cui è stato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nel 2018. Non è venuto meno l’affetto e il supporto del mondo dello sport: anche Fabio Fognini, Manuel Lombardo e Gabriele Detti hanno lasciato un ultimo saluto a Mike Basile.

Chi era Michael Basile

Michael Basile ha vissuto in modo intenso, ed è stato un supporto, un esempio e un modello per il fratello Fabio. “Michael, che ha quattro anni in più di me, aveva una visione un po’ diversa dalla mia. Secondo lui c’era vita oltre il judo. Per me, no”, aveva scritto Fabio Basile nel suo libro – L’impossibile non esiste – parlando del fratello, con cui ha sempre avuto un rapporto meraviglioso, di rispetto e lealtà. Michael Basile è stato un judoka e un allenatore di judo. Nel corso della sua carriera, ha collezionato il titolo italiano cadetti nei 46 kg nel 2005, mentre nel 2007 ha conquistato il bronzo nei 55 kg junior.