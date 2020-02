Emma Marrone svela su Instagram perché si allena: “Non è una questione estetica”

editato in: da

Quelli appena conclusi per Emma Marrone sono stati mesi molto faticosi che, dopo i suoi noti problemi di salute, ha ripreso a pieno ritmo la sua vita. Al suo fianco, oltre alla famiglia e gli amici di sempre, anche i fan più affezionati. Ed è proprio a loro che nelle ultime ore ha raccontato i motivi reali del duro allenamento degli ultimi tempi.

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, la cantante tiene aggiornati i suoi follower rispetto alle attività di routine che svolge durante la giornata, dai pasti ai momenti dedicati al relax, non mancano ovviamente le chiacchiere in risposta alle numerose domande che le arrivano.

Un dettaglio rispetto alle abitudini della bella cantante però non è sfuggito ai fan: negli ultimi tempi infatti la Marrone si sta dedicando molto all’esercizio fisico che ormai sembra diventato una costante nella sua vita.

In molti hanno ipotizzato che l’allenamento quotidiano di Emma sia dovuto al fatto che la ragazza voglia arrivare in forma al suo prossimo tour, altri hanno gridato a gran voce che l’esercizio fisico, per lei che presenta già un’impeccabile silhouette, non è necessario.

I follower si interrogano sul perché Emma dedichi così tanto tempo allo sport e così la cantante, attraverso le sue Instagram Stories, ha deciso di confidarsi con le persone che ogni giorno la seguono e la sostengono.

La Marrone ha ammesso che seppur l’allenamento ha dei benefici sul corpo a livello estetico, il vero motivo per cui lei è così dedita all’esercizio fisico riguarda la salute prima di tutto. Dopo infatti aver deciso di non tingersi più i capelli, su consiglio dei medici, quella dello sport è un’altra scelta di benessere.

“Tra un po’ devo salire sul palco e deve essere tutto a posto” ammette la Marrone, confessando che il lato estetico per lei è quello che meno conta perché la salute è più importante, e lo sport in questo senso si configura come un ottimo strumento da cui trarre i benefici.

Attraverso le stesse Instagram Stories, dove la ragazza ha spiegato i motivi della sua nuova routine, ci ha tenuto anche a precisare che le scelte di ognuno di noi non si possono basare sull’inseguimento di un’ideale di perfezione che non esiste. “Volevo anche dirvi che la perfezione non esiste e menomale, altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso”, ha aggiunto poi la cantante che da anni si dichiara fiera delle sue imperfezioni che la rendono unica.