Elisa Isoardi torna single: post misterioso su Instagram

“Poco love e molta story”. Così Dagospia commenta la rottura tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo, il bell’imprenditore con cui era stata paparazzata più volte nelle scorse settimane. Eppure, passato l’idillio iniziale, ora la conduttrice sembra essere tornata di nuovo single.

Conclusa la storia con Matteo Salvini, durata all’incirca cinque anni, la Isoardi sembrava aver finalmente ritrovato la serenità e l’amore. Negli ultimi giorni, infatti, la conduttrice è stata pizzicata più volte in compagnia di un uomo affascinante, con cui si è mostrata spesso in atteggiamenti (molto) intimi. Si tratta di Alessandro Di Paolo, l’imprenditore che l’ha conquistata tra mazzi di rose rosse e romantici weekend in giro per l’Italia. Insomma, il Principe Azzurro che Elisa aspettava dopo la rottura con il vicepremier.

Ora, però, stando a quanto riferisce Roberto D’Agostino, l’ex di Salvini sarebbe di nuovo tornata single: “Pare che la conduttrice sia tornata a frequentare gli amici del cuore che le stavano accanto prima della liaison con il giovane imprenditore”. Eppure, questa notizia sembra quasi stridere con il misterioso post pubblicato oggi su Instagram dalla stessa Isoardi:

C’è qualcuno che mi vuol bene, che tutte le mattine pensa a me, che mi aiuta e mi segue, che non mi fa pesare i suoi problemi e mi ascolta. Sembra quasi una favola ma persone così esistono. Allora pensi che una così ne vale dieci di quelli che fanno finta di starti accanto.

Sembra chiaro che la conduttrice si stia riferendo ad Alessandro Di Paolo, l’uomo che in queste settimane l’ha letteralmente riempita di attenzioni, a dispetto di quanto aveva fatto con lei Matteo Salvini, con cui la relazione si era conclusa proprio perché i due non riuscivano a dedicarsi abbastanza tempo. Eppure, questo messaggio misterioso non fa ben capire se Elisa Isoardi stia facendo riferimento a una rottura o all’ufficializzazione della sua nuova storia.

Dalle parole pubblicate su Instagram, sembrerebbe che l’ex showgirl sia più innamorata che altro, eppure le affermazioni di Dagospia parlano chiaro: “Arrivata al capolinea la love story”. Quale sarà la verità allora? La Isoardi trascorrerà un’altra estate da single o invece potrà coronare il sogno di avere accanto una persona in qualunque momento della giornata?