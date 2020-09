Eleonora Daniele con la figlia Carlotta: la foto più dolce su Instagram

editato in: da

Eleonora Daniele ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto tenerissima che la ritrae con la figlia Carlotta. La piccola, nata lo scorso 25 maggio, ha poco più di tre mesi ed è un amore. Mamma Eleonora, che è già tornata al lavoro, sta per andare in diretta con Storie Italiane, ma prima ha voluto condividere col suo pubblico questo scatto dolcissimo.

Nell’immagine la presentatrice è ritratta sul bordo del letto mentre tiene tra le braccia Carlotta che si vede solo di spalle. La bimba indossa un pagliaccetto a fiorellini con grandi fiocchi di raso azzurri sulle spalle. Le braccia e le manine paffute sono da baciare. A commento di questo scatto, scrive Eleonora Daniele su Instagram: “Svegliarsi così .. la mattina diventa un paradiso. #carlottaamoremio❤️”. E dà poi l’appuntamento ai suoi fan per la nuova puntata di Storie Italiane che fin dall’esordio di questa stagione si è confermata una trasmissione di successo, merito della sua conduttrice che gestisce con professionalità argomenti importanti ma anche momenti più leggeri. Toccante, ad esempio, è stata l’intervista a Ramona Badescu, diventata mamma a 51 anni.

A proposito di mamme, la Daniele è splendida con la sua piccola Carlotta. E la foto sul profilo Instagram manda in visibilio i follower. A cominciare da Mara Venier che si precipita a inviarle tanti cuoricini. La presentatrice veneziana ha un rapporto speciale con mamma e figlia, infatti è stata scelta come madrina di Carlotta. Più volte ospite in tv da Zia Mara, Eleonora Daniele ha presentato sua figlia a Domenica In.

I fan di Eleonora Daniele sono andati in visibilio nel vedere questa immagine così dolce. Qualcuno ha commentato: “Che bello vederti con quella luce nei tuoi occhi….. Carlotta è bellissima ❤️”. E ancora: “Complimenti bellissima😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖”.

Carlotta è nata dall’amore di Eleonora Daniele e del marito Giulio Tassoni. I due si sono sposati il 14 settembre 2019 e in occasione del loro primo anniversario di nozze la presentatrice ha condiviso su Instagram una dedica speciale al consorte: “Esattamente un anno fa. Oggi un giorno speciale. Se penso che da lassù ci hanno fatto il regalo più grande: la nostra piccolina. Buon anniversario, my love”.