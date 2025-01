Elena D’Amario, quanto è alta. I segreti del suo fisico scolpito

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Elena D’Amario

Elena D’Amario, ballerina professionista e icona di eleganza, incarna la perfetta fusione tra forza e grazia. Nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici e per il suo ruolo nella prestigiosa Parsons Dance Company, ha conquistato milioni di follower grazie al suo talento e alla sua straordinaria presenza scenica. Il segreto dietro al fisico scolpito che Elena D’Amario sfoggia con naturalezza è frutto di dedizione e disciplina. Scopriamo insieme tutto su questa incredibile artista.

Chi è Elena D’Amario: altezza, esordi e carriera

Nata a Pescara il 17 giugno 1990, Elena D’Amario ha 34 anni ed è alta circa 170 cm. Il suo fisico tonico e slanciato è frutto di una dedizione assoluta alla danza, iniziata in giovane età.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Il ballo delle debuttanti nel 2008, Elena si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a Amici di Maria De Filippi nel 2010. Anche se non ha vinto il talent, la sua carriera ha preso il volo, portandola oltre oceano, dove è diventata una delle punte di diamante della Parsons Dance Company.

Elena è stata la prima ballerina italiana a essere candidata ai Clive Barnes Awards, lavorando con coreografi e artisti del calibro di Alessandra Celentano, Emma Marrone, e Jovanotti. Un percorso costruito con passione e resilienza, come dimostrano anche i momenti difficili affrontati, tra cui un grave infortunio al ginocchio. “Non sono una supereroina”, ha raccontato, sottolineando come questo stop forzato l’abbia aiutata a imparare ad ascoltare il suo corpo.

Recentemente, Elena è stata ospite di This is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua carriera e dei sacrifici che l’hanno portata a essere una delle ballerine più amate in Italia.

Fonte: IPA

Il segreto del fisico scolpito di Elena D’Amario

Il fisico di Elena D’Amario non è solo il risultato di ore di allenamento, ma di una filosofia di vita che unisce disciplina e amore per il proprio corpo.

“Il mio corpo è il mio tempio”, ha dichiarato. Ogni mattina, Elena dedica tempo al riscaldamento con il suo metodo “rise and shine”, un mix di yoga, pilates e stretching. Segue la danza classica, essenziale per mantenere una tecnica impeccabile, e affronta prove intense che includono salti, prese e movimenti a corpo libero.

Il suo allenamento non prevede la palestra: “I pesi appesantiscono il corpo, mentre la danza atletica punta all’allungamento e alla definizione muscolare”. Elena ha affinato questa tecnica durante i suoi anni alla Parsons Dance, dove ogni esercizio è pensato per costruire un fisico elastico e forte, perfetto per il palcoscenico.

L’importanza della body positivity e il rapporto con i social

Nonostante il suo successo, Elena ha dovuto affrontare critiche sul suo corpo, soprattutto sui social. “Mi scrivono che ho troppi muscoli o che sembro un uomo”, ha raccontato.

Commenti che, purtroppo, dimostrano quanto il body shaming sia ancora un problema diffuso. Ma Elena ha trasformato queste critiche in un’occasione per promuovere messaggi positivi: “Non inseguo la perfezione, voglio essere unica e riconoscibile”.

La ballerina incoraggia le sue follower, soprattutto giovani ragazze, ad accettarsi e ad amare il proprio corpo per ciò che è, valorizzandone l’unicità. Una lezione preziosa, che si riflette anche nella sua cura quotidiana, dove predilige il “fai da te” per beauty routine semplici ma efficaci.