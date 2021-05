Drusilla Gucci, la verità sul legame con Damiano dei Maneskin

editato in: da

Drusilla Gucci, la “dark lady” dell’Isola dei Famosi 2021

Drusilla Gucci fa chiarezza sul presunto flirt con Damiano David dei Maneskin. Durante la partecipazione dell’ereditiera a L’Isola dei Famosi infatti si era parlato di un legame speciale con il cantante. Da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, in passato Damiano ha vissuto un’intensa storia d’amore con Lucrezia Petracca.

Dopo la fine della relazione si è parlato di una love story segreta con Victoria De Angelis, anche lei nei Maneskin, ma entrambi hanno smentito l’indiscrezione. Qualche tempo fa Ivan Rota su Dagospia aveva svelato l’esistenza di un legame fra Drusilla e Damiano. “Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin”, aveva spiegato il giornalista.

Una notizia che è stata però smentita dalla giovane Gucci. L’ereditiera ha chiarito di non aver avuto nessun flirt con il cantante. “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature – ha confessato -. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… purtroppo”.

Drusilla si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a L’Isola dei Famosi, diventando in breve tempo la “dark lady” del reality. Pacata, mai sopra le righe ed elegante: la giovane Gucci ha conquistato il pubblico e gli altri naufraghi, raccontando anche le sue esperienze con i fantasmi e i suoi hobby curiosi (colleziona ossa di animali). L’addio allo show condotto da Ilary Blasi è arrivato dopo che Drusilla aveva espresso più volte la volontà di abbandonare il reality.

Dopo aver scoperto di essere stata eliminata, l’ereditiera non ha accettato di rimanere a Playa Esperanza per poter continuare la sua esperienza, ma è volata subito in Italia. “Torno a casa, mamma prepara la cena – ha annunciato in diretta -. Sto male, peso 43 chili, non ne posso più. Pensavo di restare un giorno e sono rimasta un mese. Mamma se mi apri la porta, torno a casa. Da qui posso farmi conoscere solo come un ammasso di ossa, non posso offrire altro – ha concluso, rifiutando l’offerta di Ilary -. Torno a casa e spero che da lì potrò continuare a mandare i miei messaggi positivi”.