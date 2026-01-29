Dove Cameron, panciotto, tailleur e tacchi: il look sartoriale stupisce

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Nel mondo dello spettacolo tutti gli occhi sono attualmente puntati su Dove Cameron: l’ex star di Disney Channel tornerà a brevissimo sui nostri schermi come protagonista di una nuova serie tv dalle tinte gialle, ha appena compiuto trent’anni e, soprattutto, sta per sposare il bel Damiano David, leader dei Måneskin.

Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha svelato i succulenti dettagli della romantica proposta, la pop star ha deciso di abbandonare per una serata abiti succinti e lustrini, in favore di un power dressing da manuale. Vediamolo insieme.

Dove Cameron stupisce tutti con un power dressing impeccabile: i dettagli del total black

Ha decisamente la stoffa della vera icona fashion Dove Cameron: e, se di consueto stupisce con profonde scollature sulla schiena, cristalli e cut out, stavolta ha optato per un abito raffinato e dal taglio impeccabile, simbolo dello stile classico e contemporaneo.

Per partecipare all’ultima puntata di The Tonight Show, celebre varietà televisivo statunitense con Jimmy Fallon al timone, la futura sposa di Damiano David ha scelto di indossare un sobrio tailleur nero, recente ossessione delle celebrities di tutto il mondo, costituito da ampio blazer e pantaloni sartoriali svasati sul fondo.

A sedurre con eleganza era lo scollo a “V” della giacca, mantenuto spoglio e pulito, dalla quale spuntava timidamente un panciotto dello stesso colore. Completavano poi l’inaspettato look firmato Maison Margiela dei tacchi alti, rigorosamente ton sur ton.

Per quanto riguarda il beauty look, invece, ecco l’immancabile chioma corvina dell’attrice scenderle libera lungo la schiena, lucente e movimentata da leggere onde verso le estremità. Non poteva ovviamente mancare nemmeno il solito focus sugli occhi, bordati di eyeliner nero con estrema delicatezza, un tocco di blush rosato sulla base extra luminosa e labbra nude dalla finitura demi-matte.

Per gli accessori, invece, a vincere è stata ancora la semplicità, incarnata alla perfezione da alcuni fini gioielli dorati. Il protagonista assoluto della mise, alla fine di tutto? Il grosso anello di fidanzamento in oro rosa 18 carati sull’anulare della mano sinistra, che Damiano in persona, definitivamente l’ultimo dei romantici, ha disegnato insieme al gioielliere italiano Alessandro Bernini.

Dove Cameron e Damiano David, i dettagli della proposta di matrimonio

La lieta notizia aveva scosso il web solo all’inizio di gennaio, ma Dove Cameron e Damiano David erano fidanzati ufficialmente — in gran segreto — già da qualche mese. Al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere l’imminente arrivo su Prime Video di 56 Days, serie tv thriller tratta dall’omonimo romanzo di Catherine Ryan Howard di cui è co-protagonista, la futura sposa ha svelato qualche dettaglio in più sul fatidico momento della proposta, visibilmente emozionata.

“È stato in una giornata che non avrei mai immaginato: stavamo facendo i bagagli, e io sono davvero la versione peggiore di me stessa quando faccio i bagagli. Indossavo una maglietta larga, senza trucco, con i capelli ancora umidi dalla doccia, e correvo in giro per casa. Sono entrata in soggiorno, lui aveva qualcosa in mano e mi ha detto: «So che alcune ragazze vogliono i petali di rosa, so che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è così grande e piena di così tante emozioni pubbliche che non c’è più romanticismo in quello per noi. Volevo farlo qui a casa nostra perché voglio lavare i piatti, voglio fare il bucato, voglio cucinare insieme. Ti voglio con la tua maglietta grande e questa è la vita che ho scelto, e spero che tu scelga lo stesso: vuoi sposarmi?»”, ha raccontato, con gli occhi lucidi ed un largo sorriso.