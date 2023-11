Fonte: IPA Domenico Cuomo

Giovanissimo e talentuoso: Domenico Cuomo è un attore di cui sentiremo parlare spesso negli anni a venire. A soli 19 anni, è già una celebrità: ha interpretato Cardiotrap in Mare Fuori, Cosimo in Gomorra e Mimmo Bruni nella serie Un Professore. Un talento da coltivare, occhi profondi, ma soprattutto la fama e la celebrità, con cui, però, ha ammesso di dover ancora imparare a fare i conti. Scopriamo di più sull’attore.

Chi è Domenico Cuomo

Quando si diventa così celebri in giovane età, non è facile gestire la fama, in particolare se sei timido. Ed è questo il caso di Domenico Cuomo, che a L’Officiel ha rivelato di essere assolutamente timido, riservato. “Quando mi fermano per strada sono felice, ma fatico ad abituarmici”.

Nato il 6 febbraio 2004 a Gragnano, comune di Napoli, ha studiato al Laborart Centro Artistico e ha sempre avuto la passione per la recitazione e la musica, così come per le lingue straniere. Non solo sa recitare, dunque, ma sa anche suonare la chitarra, sa cantare e parla fluentemente in inglese, in tedesco e in francese.

Poche le informazioni, invece, sulla sua vita privata, in quanto estremamente riservato. A Vanity Fair, però, ha svelato di essere single. “Sono single. E sul mercato. (…) È successo una volta sola, a 16 anni. E ho amato proprio da piagnone, in modo super romantico, come nei film Disney delle principesse”.

Il debutto e la carriera

La sua carriera ha preso letteralmente il volo grazie alla partecipazione ad alcune delle serie più famose, come Gomorra: La serie nel 2017. Da allora registra un successo dopo l’altro – sebbene lui non si senta affatto arrivato – come il ruolo di Antonio in L’Amica Geniale. Nel 2019, recita in Catch-22, un piccolo ruolo per una grande regia, ovvero quella di George Clooney. Poi, il successo arriva con una delle serie più amate degli ultimi tempi, ovvero Mare Fuori, con il personaggio di Gianni Cardiotrap.

Ma non finisce di certo qui, perché viene ingaggiato anche per altre due serie importanti, ovvero Il Commissario Ricciardi e Un professore 1 e 2, dove veste i panni di Mimmo Bruni. Non possiamo che definirlo uno dei volti emergenti del cinema e della serialità italiana, con un volto riconoscibile e una voce assolutamente gentile.

Il bullismo durante gli anni dell’adolescenza

Il 16 novembre 2023 ricomincia la fiction Un professore, serie con Alessandro Gassmann, che Cuomo reputa “Una delle persone più belle che abbia mai conosciuto”. A leggere la sua biografia e la carriera, non si può rimanere indifferente di fronte ai successi raggiunti, ma ci sono stati anche tanti momenti pieni d’ombra, in cui ha “sfiorato l’esperienza dell’escluso e del bullizzato“, come raccontato sulle pagine di Vanity Fair, durante la terza media, poco dopo avere ottenuto la parte in Gomorra 3.

“Preso di mira da chi nel mio paese cominciava a covare invidia. Coi maschi qualche volta mi sono dovuto azzuffare: non era piacevole, ma in qualche modo tutto poi finiva lì. Invece c’erano queste due coetanee che ogni giorno, ma ogni giorno davvero e per un anno intero, ogni volta che m’incontravano facevano la stessa battuta: “Guarda che è passat’ o Natal”, prendendomi in giro per via della chioma folta che dovevo tenere per esigenze di set. Quella cattiveria sorda e continua mi raggelava: mi sentivo brutto, inadatto, incompreso”. Per fortuna, quei tempi sono passati, e ora un futuro luminoso lo attende: astro nascente del cinema italiano.