Domenica in, Emma conquista Mara Venier: “Ho voluto raccontare tutto”

editato in: da

Emma Marrone incanta in bianco e ruba la scena alle più belle d’Europa

La musica è di nuovo protagonista a Domenica In grazie all’arrivo di Emma Marrone: la cantante è stata intervistata da Mara Venier durante la puntata del 27 settembre nella quale l’artista ha parlato di tanti aspetti della sua vita.

L’intervista si è aperta con un doveroso omaggio alla carriera di Emma, che il 26 settembre ha festeggiato l’11esimo anniversario dal suo debutto nella scuola di Amici:

Sono passati 10 anni che ne sembrano 20, perché non mi sono mai fermata. Ho fatto tante cose, tanti progetti, duettato con artisti importanti. Quando rivedo la foto della vittoria ad Amici penso sempre che faccio bene ad essere così come sono, così testarda, così cocciuta, così libera. Io non sono mai cambiata, dentro sono sempre la stessa. Altrimenti non sarei felice. E un artista infelice non è produttivo perché non saprebbe regalare emozioni.

Emma, d’altronde, ha reso realtà il sogno di esibirsi con i suoi artisti preferiti: da Loredana Bertè a Laura Pausini, da Battiato fino a Pino Daniele, per la cantante è stato un onore condividere il palco con i big della musica italiana. In particolare, a Domenica In ha voluto ricordare il cantautore napoletano, poiché è stato il primo che ha creduto in lei.

Pino è stato il primo grande artista ad apprezzarmi e stimarmi. È stato lui a impormi nella musica, a dire “questa merita”. Saró sempre grata a Pino. Dieci anni fa vincere un talent era quasi un difetto, prima c’erano tanti pregiudizi e lui in questo mi ha aiutato.

A proposito dei pregiudizi e le critiche ricevute, la giudice di X Factor ha voluto affrontare anche la questione riguardante gli haters sui social, con i quali Emma ha avuto spesso a che fare e che ha sempre fronteggiato con caparbietà, senza mai scendere al loro livello: “Ho la mia vita. Sono una donna adulta di 36 anni. Delle cattiverie che mi arrivano sui social non me ne frega niente. Non li leggo proprio, anche perché non ho tempo. Poi con X Factor che mi riempe le giornate non ho proprio modo.”

La conversazione tra Mara e Emma è proseguita e la conduttrice ha fatto emozionare la cantante con un toccante video dove sono state mostrate le foto della sua infanzia e dei suoi genitori. La Marrone, visibilmente commossa, ha voluto ringraziare ancora una volta la sua famiglia, per esserle stata accanto sempre. “Sono fortunata perché ho una famiglia alle spalle solida che mi sostiene.” – ha dichiarato l’artista – “Adesso capisco tutto quello che mi hanno detto i mei, capisco i no. Sono sempre stata una figlia molto attenta, ero ribelle ma mi sono limitata nel dare preoccupazioni ai miei.”

Mara, dunque, ha chiesto alla cantante se anche lei volesse mettere su famiglia: perfetta la risposta di Emma che ha dichiarato di non voler programmare queste cose, ricordando come la madre le avesse sempre ricordato che “una donna è donna anche se non ha figli”.

A fine intervista, la conduttrice si è detta letteralmente conquistata dal savoir-faire di Emma, dicendole di averla ammirata per aver messo avanti il suo pubblico, soprattutto quando lei stava affrontando la recidiva della sua malattia.

Emma, infatti, aveva annunciato su Instagram di doversi fermare per combattare il tumore che l’aveva colpita e da cui ora è guarita con tanta forza.

Ho deciso di farlo perché non potevo sparire nel nulla. Le persone sanno chi sono, quindi potevano trovarmi in clinica, fare video e travisare le cose. E quindi ho voluto dire io la verità per evitare che altri ci speculassero. E poi do valore ai soldi, c’erano dei ragazzi che si stavano preparando per venire da me a Malta a vedermi.

Una dichiarazione che ancora una volta conferma la forza e l’empatia, unica, che Emma ha verso il suo pubblico e le persone che l’amano.