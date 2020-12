Dolce e Gabbana vendono la villa di Stromboli per 6 milioni

editato in: da

Una villa da sogno, che ha ospitato alcune delle star internazionali più amate e un luogo dalla bellezza naturale: Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno venduto la loro grande abitazione a Piscità e lasciano così Stromboli. Ma non l’arcipelago delle isole Eolie, infatti pare che il duo di stilisti sia in trattativa per acquistare un’altra villa, ma questa volta nell’isola di Salina: la seconda per estensione dopo Lipari.

Sei milioni di euro: è questa la cifra a cui pare sia stata venduta la villa di Piscità a Stromboli, e sembra anche che l’acquirente sia un imprenditore italiano.

L’abitazione è magnifica: si affaccia sul mare e richiama alcune delle caratteristiche tipiche dell’architettura delle isole Eolie. La vista spazia e dalla villa si possono ammirare l’isolotto di Strombolicchio e il vulcano. La grande magione nasce dall’unione di tre differenti abitazioni tipiche della zona, che sono state ristrutturate secondo i gusti dei due stilisti, che – a quanto pare – ne avrebbero seguito il progetto. Ampi gli spazi: infatti si sviluppa su oltre 500 metri quadrati suddivisi tra interni ed esterni.

La parte interna della villa si estende su una superficie di 235 metri quadri, con sette suite che spiccano per la loro unicità: ognuna infatti è stata realizzata con un colore diverso, facendo emergere tutto il gusto e lo stile dei due grandi stilisti italiani.

Nella parte esterna dell’abitazione i colori dominanti sono il bianco degli intonaci, il verde della natura e il blu del mare. All’interno, invece, ci si immerge in una palette cromatica più ricca e nei dettagli raffinati di ogni ambiente.

In questi spazi hanno trascorso il loro tempo anche numerose star del calibro di Madonna e Naomi Campbell.

Del resto Dolce & Gabbana è una casa di moda molto amata dai vip: gli abiti vengono sfoggiati da tante star e personaggi pubblici. Ad esempio da Melania Trump in più occasioni, anche durante la cerimonia di consegna dell’albero di Natale alla Casa Bianca nel 2019, e Kate Middleton, solo per citare due personaggi di spicco.

E a quanto pare, quindi, quello con le Isole Eolie per i due stilisti potrebbe essere solo un arrivederci, dal momento che sarebbero in corso le trattative per l’ acquisto di una villa nell’isola di Salina.