Vicoria Beckham con il su David a Portofino, il legame speciale in Liguria “29 anni dopo”

Vicoria e David Beckham avevano scelto Portofino per la loro prima fuga d'amore nel 1997 e ora tornano 29 anni dopo

IPA Victoria e David Beckham

Ma quanto si amano David e Victoria Beckham? Insieme ne hanno viste di cotte e di crude, dai successi professionali alle voci di tradimento, fino all’aspra lite con il figlio Brooklyn Beckham e la nuora Nicola Peltz. Eppure loro due sono ancora lì, abbracciati sulla stessa terrazza a Portofino che li ha accolti quando il loro amore era solo una promessa. “Dove tutto è cominciato nel 1997” scrive la fashion designer, pubblicando gli scatti romantici con il marito.

Cosa è successo a Portofino nel 1997?

Gli ultimi post di Victoria Beckham e di David Beckham sono un salto nel tempo, che ci riporta indietro a 29 anni fa. Lei allora era una popstar che scalava le classifiche con le Spice Girls, lui era uno dei calciatori più forti del mondo. Morale: avevano i paparazzi sempre alle calcagna e ritagliarsi un momento solo per loro era difficilissimo. Per allontanarsi dai flash e provare a mantenere la relazione segreta, sono scappati a Portofino.

Una fuga d’amore in piena regola, durata solo 48 ore ma che ha gettato le basi per tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Da soli nell’hotel da sogno in cui hanno alloggiato, cullati dal suono delle onde, hanno cementato il loro amore lontano dal clamore.

Il ritorno dove tutto è iniziato

Quello che è successo dopo è finito sulle pagine di tutte le riviste: l’amore, le nozze, i figli, i momenti difficili, le crisi, le liti. In 29 anni di storia insieme ne è passata di acqua sotto i ponti e loro hanno superato tutto, uniti e affiatatati. In questi giorni sono tornati a Portofino per celebrare questo legame che sfida il tempo.

“29 anni fa siamo venuti a Portofino in questo hotel, prima che chiunque sapesse che stavamo insieme, ed eccoci di nuovo qui” scrive David Beckham postando un video di sua moglie che passeggia nei giardini della struttura che ha visto nascere il loro amore. Segue una foto su un punto panoramico, abbraccianti con la luce del crepuscolo che indugia sul mare: la stessa immagin che anche Victoria Beckham condivide su Instagram. Lei la accoppia a un’altra in cui i due indossano abiti matchati mentre lei prova a baciarlo e lui fa una faccia buffa. Un’immagine semplice ma che dice molto: racconta la sintonia e l’allegria che dominano ancora nella loro coppia.

Il profumo dei ricordi

Negli anni David e Victoria Beckham hanno scelto più volte il borgo ligure per le loro vacanze. Del resto la coppia ha dimostrato spesso di amare l’Italia. La stessa meta è stata scelta anche dal primogenito della coppia, Brooklyn Beckham, per trascorrere la luna di miele con Nicola Peltz. Un omaggio ai genitori, si potrebbe pensare, se non fosse che subito dopo il matrimonio il legame tra loro si sia incrinato in maniera, pare, irrecuperabile.

Il paesino affacciato sul mare e il ricordo di cosa è successo in quelle famose 48 ore sono così cari a Victoria Beckham da dedicargli una fragranza del suo brand. Si chiama proprio Portofino 97 ed evoca l’atmosfera romantica e marina. Le note di bergamotto, pepe nero, ambra e incenso portano un sentore di quei giorni lontani, ma quello che è successo davvero David e Victoria lo conservano nel cuore.