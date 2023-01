L’ex Tronista racconta gli eccessi: dalle notti con DiCaprio ai milioni guadagnati

Fonte: IPA Costantino Vitagliano ricorda il passato e gli eccessi

“Io non sono nessuno, ho la terza media, veramente riesco a muovere tutta ‘sta roba?”. L’intervista di Costantino Vitagliano è iniziata così, con una domanda sincera, e a tratti anche cruda. L’ex Tronista, uno dei primi, un punto di riferimento per la televisione: tanti gli eccessi, dalle notti trascorse con Leonardo DiCaprio fino ai milioni guadagnati. Oggi non è più così, e la figura del Tronista è cambiata: ci sono altre figure “di spicco”, come gli YouTuber o i TikToker.

Costantino Vitagliano ricorda il successo: gli eccessi

In una lunga intervista concessa a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, Costantino Vitagliano ha ripercorso il successo ottenuto: l’ex Tronista, insieme a Daniele Interrante, ha guadagnato milioni, ma non solo. In breve, “vengo dal nulla” – come ha ammesso lui stesso – si è ritrovato a trascorrere le notti con DiCaprio, le giornate in barca da Briatore, vivendo un’esposizione mediatica senza precedenti, e guadagnando molto bene. “Avevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie. Comprai una Bentley da 240 mila euro, e Ferrari, Lamborghini. (…) Il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera: solo coi locali fatturavo qualche milione l’anno”.

“Non mi capacitavo di quel successo: in barca da Briatore, stavo con modelle e star di Hollywood, ma i paparazzi cercavano me”. Ed è stata proprio Maria De Filippi a puntare su di lui: “Perché funzionavo”. Il Tronista, a quei tempi, era un fenomeno di costume, e la fama era pari a quella degli attori, dei frontman delle rock band. Ma, oltre alle puntate di Uomini & Donne, oltre alla cassa di risonanza mediatica televisiva, Vitagliano ha avuto modo di vivere esperienze ed eccessi indimenticabili, nonostante gli attacchi di panico.

“Io ho vissuto cinque anni a Madrid, Leo DiCaprio stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi”.

La confessione su Alessandra Pierelli

C’è da dire che il fascino di Costantino Vitagliano è anche stato dovuto in parte al suo ruolo da Tronista in Uomini & Donne e in quella storia con Alessandra Pierelli che ha fatto sognare una schiera di ragazze, donne. A tal proposito, durante l’intervista, ha fatto una confessione: “Era tutto vero, in quei 40 minuti di tv. Poi, avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze in Jacuzzi e ad Ale, in diretta, io dicevo che era un set”.

Costantino Vitagliano e gli idoli di oggi

C’è stato ovviamente spazio anche per una riflessione sugli idoli di oggi, che non sono più i Tronisti. Sebbene Uomini & Donne sia ancora oggi uno degli show più seguiti di Maria De Filippi, l’esposizione dei Tronisti non è più la stessa. “Oggi gli idoli sono Tiktoker e YouTuber. Fanno video brutti, volgari, da diventare ebeti. Io vendevo il bello, loro che vendono? A mia figlia, sette anni, dico: stacca il telefono e fai l’altalena”. In qualche modo ha anche espresso un pensiero al passato, a quei tempi d’oro che non torneranno mai più. E quel che manca a Vitagliano oggi è non avere più 27 anni, ma soprattutto “una vita davanti per spaccare”.