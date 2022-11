È stata una delle corteggiatrici più amate di “U&D”: 18 anni dopo ha cambiato vita

Fonte: IPA Alessandra Pierelli

È stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne, la scelta di Costantino Vitagliano al quale aveva risposto un Sì carico di sentimento. Oggi, a distanza di 18 anni da quella puntata, Alessandra Pierelli è pronta a rimettersi in gioco e tornare a lavorare, dopo essersi presa una lunga pausa per dedicarsi alla famiglia.

Alessandra Pierelli, il sogno di tornare in tv

Era il 2004 e il successo esploso dopo la scelta a Uomini e Donne sembrava non avere fine. Una lunghissima scia che si è interrotta dopo pochi anni, come ha avuto modo di dichiarare lo stesso Vitagliano, ma che ha cambiato la vita di entrambi i protagonisti. Alessandra Pierelli è oggi felicemente sposata con Fabrizio Baldassarri, dal quale ha avuto i suoi due figli, Daniel e Liam.

Per loro ha lasciato tutto, ma non si è mai pentita di questa decisione. Ora che i bambini sono cresciuti, però, vorrebbe riprendere in mano il suo lavoro e tornare in tv, magari come valletta al Festival di Sanremo. Queste le parole, comparse nella recente intervista che ha concesso al settimanale Mio: “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”.

Dopo molti anni di assenza dalle scene, Alessandra Pierelli vorrebbe quindi tornare a lavorare in televisione come ha fatto per qualche tempo dopo l’esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, il programma che le ha regalato la notorietà quando era ancora giovanissima.

Il Trono, che oggi indentificheremo col termine Trono Classico, è stato quello che ha aperto la strada a tutti gli altri. Costantino Vitagliano, il “Tronista”, veniva da una precedente esperienza come corteggiatore. Sedeva infatti tra le poltrone dei pretendenti di Lucia Pavan, divenendo addirittura la sua scelta. La sua avventura si era però conclusa con un no, risposta che l’aveva portato dritto sul Trono. Tormentata la sua storia con la Pierelli, che alla fine aveva deciso di volerla al suo fianco anche fuori dalla trasmissione.

Fonte: IPA

Cosa fa oggi Alessandra Pierelli

La sua vita è completamente cambiata e, di quella ragazza piena di sogni, è rimasto lo sguardo sincero che aveva conquistato l’intero pubblico. La tv, almeno per il momento, rimane solo un desiderio che vorrebbe realizzare. Nel frattempo, non rimane di certo con le mani in mano e continua a dedicarsi alla linea di gioielli che realizza grazie alla sua creatività.

Ogni pezzo ha qualcosa di lei, come l’anello a catena che simboleggia la fede e i legami che sono al centro della nostra vita. Un concetto che è molto caro ad Alessandra Pierelli che, proprio in nome del valore dei suoi affetti, ha deciso di mettere da parte la sua carriera televisiva. Una scelta che sicuramente rifarebbe e che l’ha resa felice.