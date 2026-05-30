Con il cuore – Nel nome di Francesco 2026, le pagelle: Conti impeccabile (8), Sal Da Vinci è inarrestabile (9)

A Con il cuore - Nel nome di Francesco 2026, Carlo Conti è impeccabile, mentre Sal Da Vinci è inarrestabile

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Carlo Conti

Si intitola Con il cuore – Nel nome di Francesco 2026, la serata evento in onda su Rai Uno con alla conduzione Carlo Conti. Uno show in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco di Assisi caratterizzato dalla musica, ma soprattutto dalla solidarietà. Il concerto benefico è stato organizzato per celebrare 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Un modo per rendere ancora più viva la parola e la testimonianza del santo, con tantissimi ospiti, da Serena Brancale a Sal Da Vinci.

Lo show-evento con Conti che aiuta gli altri. Voto: 8

Con il cuore – Nel nome di Francesco è giunto ormai alla sua 24esima edizione. Una maratona di solidarietà fortemente voluta dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi per sostenere le persone in difficoltà in Italia e in tutto il mondo. A condurre lo show, quest’anno, un Carlo Conti impeccabile ed empatico come non mai.

Quest’anno l’obiettivo è tanto ambizioso quanto importante: realizzare una raccolta fondi per aiutare le Mense Francescane che operano in Italia, sostenendo le famiglia italiane che vivono un momento di difficoltà e i progetti realizzati dalle Missioni Francescane. Quest’ultime operano in tutto il mondo per inviare aiuti umanitari alle persone colpite dalle guerre e dalla povertà.

Tante le persone intervenute sul palco per raccontare storie importanti fatte di coraggio e solidarietà. La regia dell’evento è stata affidata a Maurizio Pagnussat, inoltre il programma è stato trasmesso su Rai Radio1 in diretta radiofonica condotto da Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Sal Da Vinci è inarrestabile. Voto: 9

Fra gli ospiti più attesi della trasmissione Sal Da Vinci. Il cantante napoletano, vestito con un completo di paillettes, è salito sul palco portando tutta la sua energia e forza. Reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci ha cantato le sue canzoni più iconiche, da Per Sempre sì a Rossetto e Caffè.

E quando ha ricevuto un foulard, simbolo di Assisi, è apparso visibilmente commosso. Il cantante napoletano ha pubblicato da poco il suo nuovo album intitolato Per sempre sì. L’album è un racconto intimo e quotidiano, che racconta il percorso artistico del cantante napoletano. Sul palco Sal ha eseguito anche il brano Poesia che si prepara già a scalare le classifiche. Niente da fare per gli altri: Sal Da Vinci è inarrestabile!

Serena Brancale e Delia sono pura energia. Voto: 8

Fra gli ospiti anche Serena Brancale che ha portato tutta la sua energia a Con il cuore – Nel nome di Francesco 2026. La cantante si è esibita, ancora una volta, nel suo brano Qui con me, dedicato alla madre, che a Sanremo 2026 aveva commosso tutti. Poco dopo l’artista salentina è stata raggiunta sul palco da Delia, ex protagonista di X Factor, che ha cantato con lei Al mio paese, scatenandosi e conquistando il pubblico con una forza vocale e d’animo straordinaria.

L’impegno degli artisti. Voto: 10

Tanti gli artisti che hanno scelto di impegnarsi per raccogliere fondi e aiutare il prossimo. Da Sal Da Vinci a Michele Zarrillo, passando per Ermal Meta, Pupo, Serena Brancale, i Gemelli di Guidonia e Alessandro Greco: artisti e stelle dello spettacolo si sono messi al servizio degli altri. Interessante anche il contributo di Paolo Brosio che nel corso dello show ha offerto un racconto particolare e dettagliato dei luoghi simbolo di Assisi.