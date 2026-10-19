Chi era Christiana Ruggeri, la giornalista Rai morta a 57 anni: le lotte per gli animali e la carriera per l’ambiente

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Ansa Christiana Ruggeri

Una vita dedicata alla cura dell’ambiente, alla sua preservazione e al benessere animale. Il mondo dell’informazione dice addio a Christiana Ruggeri, giornalista e caporedattrice della redazione Scienze del Tg2, morta a soli 57 anni. La donna lascia una figlia, a cui la redazione del telegiornale ha portato vicinanza e cordoglio e le sue cause contro soprusi e abbandoni, a cui ha dedicato la sua carriera.

Chi era Christiana Ruggeri

Nata a Roma il 28 gennaio 1969, Christiana Ruggeri era caporedattrice della redazione scienze del Tg2 dal maggio 2025. Versatilità e rigore professionale hanno contraddistinto la sua carriera nel servizio pubblico, portandole l’apprezzamento di colleghi e telespettatori.

Prima conseguì la laurea in lettere moderne all’università La Sapienza di Roma, iniziando poi negli Anni ’90 a muovere i primi passi nel mondo dell’informazione collaborando con diverse emittenti radiofoniche e televisive della capitale. Nel 2000 era approdata al Tg2, dove ha svolto gran parte della sua carriera. Qui lavorò soprattutto nella redazione Esteri, seguendo temi internazionali e realizzando numerosi reportage, per poi diventare anche uno dei volti del telegiornale e di trasmissioni come Tg2 Mistrà e Tg2 Costume e Società dal 2005. Dal maggio 2025 guidava la redazione Scienze.

Storie di persone capaci di cambiare il mondo

Tra le passioni di Christina Ruggeri c’erano altre passioni, che ha sempre coltivato nel corso della sua vita. Aveva infatti anche scrittrice e ha raccontato attraverso i suoi libri storie di persone capaci di cambiare il mondo. Nello scorso febbraio aveva pubblicato una biografia dedicata a Ferdinand Porsche. Tra i suoi libri figurava anche Jane Goodall. Io e gli scimpanzé, dedicato alla celebre primatologa e alla sua straordinaria opera di tutela degli animali.

Era anche una grande appassionata di fotografia, con la quale ha affiancato l’impegno professionale con una costante attenzione al sociale e all’ambiente. Per vent’anni aveva fondato e presieduto la onlus Il rifugio delle code felici, impegnata nella lotta al randagismo, ed era vicepresidente di GreenAccord, un’associazione di giornalisti attiva sui temi ambientali.

Nel 2021, in occasione dell’Earth Day, aveva pubblicato con Giunti Green Girls – Storie vere di ragazze dalla parte del pianeta, un libro che raccoglie le storie di 32 giovani attiviste provenienti da ogni angolo del mondo, unite dalla volontà di difendere l’ambiente, contrastare la crisi climatica e proteggere la biodiversità. Ruggeri aveva voluto raccontare attraverso le loro vite e le loro battaglie la situazione di un pianeta ferito, ma ponendo l’attenzione sull’impegno di chi sceglie di agire. Un messaggio di speranza e responsabilità, rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Le condoglianze di Unirai Figec

Il sindacato Unirai Figec “partecipa al dolore della redazione del Tg2 ed esprime con commozione vicinanza e sentimenti di cordoglio alla famiglia della collega giornalista Christiana Ruggeri e in particolare alla sua amatissima figlia. Addolorati ricordiamo la sua grande passione per il sociale – prosegue la nota -, l’amore intenso per gli animali, il suo forte legame con il Friuli Venezia Giulia, regione alla quale aveva dedicato di recente una puntata di Tg2 Dossier per i 50 anni dal terremoto”.