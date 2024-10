Chiara Ferragni torna sui social ma commette (ancora) un clamoroso errore

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta faticosamente cercando di lasciarsi alle spalle lo scandalo Balocco, che le ha creato gravi danni finanziari e d’immagine. Tuttavia, il suo ritorno alle sponsorizzazioni sui social, non è stato dei migliori: anche in alcune recenti stories che la vedono protagonista, l’influencer ha commesso un clamoroso errore di comunicazione.

L’errore di comunicazione di Chiara Ferragni

Nell’ultimo periodo Chiara Ferragni sembrava aver imboccato la strada della risalita dopo lo scandalo Balocco dello scorso anno. L’influencer era tornata alla Milano Fashion Week, complici i Sustainable Fashion Awards, e sui social stavano progressivamente diminuendo i commenti degli hater. Decisa a rilanciarsi anche come imprenditrice, l’ex moglie di Fedez ha pubblicato delle stories per lanciare la sua nuova linea di make-up, ma si è resa protagonista di un clamoroso errore mediatico.

Fonte: Ansa

Come da sempre, Chiara ha iniziato i brevi video promozionali con la frase “Hi guys”, e ha testato i cosmetici della sua nuova linea. Tuttavia, l’influencer “ha dimenticato” di inserire nei video la dicitura “adv”, come sancito da un documento dell’AGCOM dello scorso 10 gennaio. Secondo tale testo, infatti, si è tenuti a rispettare delle linee guida per garantire la massima trasparenza agli utenti, soprattutto sui social: tra le misure da adottare, c’è proprio quella che prevede l’utilizzo delle sigle “pubblicità/advertising/adv” oppure “promosso da/promoted by” nel momento in cui si scelga di sponsorizzare beni o servizi di terzi o di brand di proprietà.

Nella sua nuova campagna beauty, invece, Chiara Ferragni non ha utilizzato la dicitura proposta da AGCOM: nelle stories, infatti, l’unico link aggiunto è quello che rimanda al suo store digitale. Molti utenti, inoltre, fanno notare come nella nuova avventura dell’influencer non ci sia nulla di nuovo rispetto al passato: una formula che aveva sì fatto la fortuna dell’imprenditrice digitale, ma che ad oggi appare piuttosto superata. L’impressione, ad ogni modo, è che ci sia bisogno di qualcosa di nuovo per frenare la caduta libera della Ferragni.

Chiara Ferragni, tra gossip e crisi del marchio

Oltre ai problemi relativi alla sua azienda, negli ultimi mesi Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti anche con diversi gossip associati al suo nome. L’ultimo è quello che vede coinvolti Fedez e Tony Effe, che nella faida che li ha visti coinvolti hanno ben pensato di tirare in ballo anche l’imprenditrice di Cremona: il titolo del brano pubblicato dal rapper romano contro il suo rivale, infatti, è proprio Chiara. I versi, già diventati cult, recitano “Chiara dice che mi adora/ Dice che non vedeva l’ora/Lei ti è rimasta accanto nella malattia/ E, quando aveva bisogno, sei scappato via”.

La risposta dell’imprenditrice non si è fatta attendere: “Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori dai giochi. In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie vergognose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più”. Un appello che, tuttavia, non è stato del tutto ascoltato: dopo Fedez e Tony Effe è stata Taylor Mega a condividere nuove rivelazioni sul matrimonio dei Ferragnez, spiegando che avevano una relazione aperta. Verità o semplice volontà di creare hype?