Chiara Ferragni svela l’incredibile regalo di Fedez per l’anniversario di matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez, due anni dalle nozze da favola: i momenti più belli su Instagram

Chiara Ferragni svela su Instagram l’incredibile regalo di Fedez per il secondo anniversario di nozze. Sono trascorsi due anni dal matrimonio dei Ferragnez che si sono giurati amore eterno il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia. La coppia ha deciso di celebrare l’evento nella Capitale, in una location da sogno, fra rose rosse, cene stellate e tanto romanticismo.

La fashion blogger e il rapper si sono concessi una cena sulla terrazza dell’hotel St. Regis che si affaccia direttamente sul Cupolone della Basilica di San Pietro. Elegantissimi, hanno postato su Instagram alcuni scatti per raccontare la serata. Chiara ha indossato un minidress con piume firmato The Attico, il brand di Gilda Ambrosio, sua amica ed ex di Stefano De Martino, mentre Fedez ha optato per un completo scuro. In camera l’influencer ha trovato un fascio di rose rosse e bianche con la scritta due, ma soprattutto un regalo prezioso: una collana di diamanti con uno smeraldo a forma di cuore.

Un amore, quello fra Fedez e la Ferragni, nato per caso grazie a una strofa della canzone Vorrei ma non posto e cresciuto nel corso degli anni anche grazie all’arrivo del piccolo Leone. “Chiara è una persona intelligente e positiva – aveva raccontato il rapper qualche tempo fa -. Per me è una medicina perché io sono molto cinico. Sono una persona poco spensierata, vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto e il vuoto ti può risucchiare. Lei vede il bene e il bello in tutto, riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare. Nemmeno adesso ci riesco”.

“Ci completiamo a vicenda – aveva svelato lei -, abbiamo caratteri diversi, io più positiva lui tenebroso, reattivo, ma ci capiamo molto, entrambi ci siamo fatti da soli la nostra carriera, ci stiamo tantissimo, siamo uno il massimo supporto dell’altro, a parte mia madre intendo. Sì mi fa ridere ma è anche molto più di questo”.

E in occasione del secondo anniversario di nozze c’è già chi spera che la coppia possa regalarsi qualcosa di molto speciale: un altro figlio che possa allargare la famiglia e accrescere il clan dei Ferragnez.