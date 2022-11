Chi sono Fabiola Valentín e Mariana Varela, le Miss (neo spose) che fanno sognare

Fonte: Instagram Mariana Varela e Fabiola Valentín

Fabiola Valentín e Mariana Varela sono convolate a nozze: le due Miss, la prima di Porto Rico e la seconda Argentina, si sono innamorate pochi anni fa e hanno deciso di rendere pubblico il loro amore e il loro grande passo sui social. Ma chi sono e come si sono conosciute? Scopriamolo insieme.

Chi sono Fabiola Valentín e Mariana Varela

Una storia che fa sognare proprio tutti in tutto il mondo ma specialmente in Italia, soprattutto in questo periodo in cui sono tantissime le coppie storiche che si sono dette addio, a partire da Ilary Blasi e Francesco Totti, passando per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, o anche Shakira e Gerard Piqué se vogliamo uscire dal confine nazionale e prendere come esempio una coppia amatissima nella nostra nazione.

Per fortuna sono arrivate loro a portare un po’ di luce e speranza con il loro lieto fine: bellissime e giovanissime, Fabiola e Mariana sono rispettivamente Miss Grand Puerto Rico del 2020 e Miss Universo Argentina del 2019. La prima, classe 2000, ha 22 anni mentre la seconda ne ha 26.

Da giorni non si fa altro che parlare di loro e della loro storia d’amore a lieto fine e bellissima. Le due si sono conosciute nel 2020 durante il concorso Miss Grand International in Thailandia, e da lì è iniziato tutto.

Nonostante entrambe siano molto conosciute e vantino più di 100 mila followers su Instagram, sono riuscite a mantenere segreta la loro relazione per ben due anni prima di decidere di uscire allo scoperto e condividere con tutti la loro storia che è diventata virale sul web. Durante tutto questo tempo avevano già pubblicato alcune foto insieme in giro per il mondo, ma Fabiola e Mariana sembravano semplici amiche e colleghe che condividevano del tempo comune, fino a quando hanno deciso di comunicare il tutto in grande stile.

Fabiola e Mariana, il post sulle nozze

“Dopo aver deciso di mantenere segreto il nostro rapporto, apriamo le porte a un giorno speciale. 28/10/2022″, hanno così scritto nel post che mostra tantissimi momenti passati insieme, compreso il gran finale con la proposta di matrimonio e le nozze che si sono svolte ad ottobre.

La notizia ha reso felicissimi i loro fan che hanno prontamente commentato con messaggi pieni d’amore e di auguri, a cui entrambe hanno deciso di rispondere sentitamente: “Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguro che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite”, questo il commento delle neo spose.

E ad apprezzare la loro storia d’amore non sono arrivate solamente le persone che già le conoscevano in quanto modelle, ma da tutto il mondo sono arrivati messaggi di apprezzamento, segno bellissimo se si considerano i pregiudizi attorno alle coppie formate da due persone dello stesso sesso.

Probabilmente d’ora in poi Fabiola e Mariana potrebbero sentire maggiormente la necessità di condividere il loro quotidiano sui loro profili Instagram, ma potrebbero anche decidere di continuare a vivere la loro privacy come meglio credono, esattamente come hanno fatto in questi due anni di relazione “segreta”: in ogni caso, hanno fatto sognare proprio tutti.