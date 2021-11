Martina Difonte, la bellissima fidanzata di Clementino

Clementino è uno dei rapper più conosciuti e apprezzati nel mondo della musica italiana. Sulla sua vita privata è sempre stato estremamente riservato e non tutti forse sanno che è felicemente fidanzato. La donna che gli ha rubato il cuore si chiama Martina Difonte e, anche lei, è un’artista.

Martina Difonte, chi è la fidanzata di Clementino

Bellissima e dai lunghi capelli castani, Martina Difonte è riuscita a conquistare l’irriverente rapper e giudice di The Voice Senior. Classe 1996, è nata il 13 maggio a Lucera, in provincia di Foggia, e vive a Roma. Giovanissima, pur avendo doti artistiche, ha deciso di investire sulla sua istruzione.

Dopo essersi diplomata in ragioneria, infatti, ha deciso di iscriversi all’università. Precisamente, si è laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con un percorso di studi incentrato sulle arti e sulle scienze dello spettacolo, che sono senza ombra di dubbio tra le sue passioni.

Martina Difonte, le esperienze artistiche

Fin da piccola, infatti, Martina ha dimostrato di avere importanti doti artistiche. Oltre ad avere una bella voce e a saper cantare, infatti, ha seguito lezioni di danza, provando ad imparare diversi stili: dal classico all’hip pop, passando anche per balli come il flamenco e il tango.

Nel mondo dello spettacolo, Martina Difonte ha avuto diverse esperienze. Ha, infatti, ottenuto piccoli ruoli in alcune pubblicità e si è spesso messa in gioco con spettacoli teatrali, dimostrando di essere portata anche per la recitazione. Insomma, la fidanzata di Clementino è un’artista a tutto tondo.

Martina Difonte e la storia d’amore con Clementino

Martina Difonte è riuscita a riportare l’amore nella vita di Clementino. I due, infatti, non si nascondono e, più volte, sono apparsi sui social insieme con foto che li ritraggono felici ed innamorati. Lo stesso rapper ha dichiarato di provare per lei un sentimento molto forte.

In una delle foto pubblicate da giudice di The Voice Senior, infatti, si legge una didascalia che lascia ben spazio a pochi dubbi: “My life”, la mia vita. Insomma, Martina per lui è veramente importantissima. I due parleranno in futuro della loro relazione fornendo qualche dettaglio in più per i fan più curiosi?