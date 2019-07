Chi è Eleonora Puglia, la modella (bellissima) che ha conquistato Iago Garcia

editato in: da

Bella, giovanissima e sentimentalmente legata a Iago Garcia: è Eleonora Puglia, la modella piacentina che di recente abbiamo visto come giurata di All Together Now.

Nata il 6 novembre 1995, Eleonora – conosciuta dagli amici come Norá – ha dimostrato una grande passione per il mondo dello spettacolo sin da piccolissima. A Piacenza, sua città natale, ha cominciato a frequentare corsi di danza già da bambina, per poi trasferirsi a Firenze all’età di 17 anni, dove è entrata a far parte del Balletto di Toscana. E proprio il ballo le ha permesso di girare per il mondo, calcando palcoscenici importanti, prima di ritornare in Italia, dove ha poi deciso di dedicarsi alla recitazione.

Trasferitasi a Roma, dove da qualche anno convive con il suo compagno Iago Garcia, Eleonora ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del cinema, interpretando un piccolo ruolo nella serie televisiva 1993, a fianco di Stefano Accorsi e Miriam Leone. Poi è arrivato l’invito a presenziare come giurata nel programma ideato da Michelle Hunziker e J-Ax, All Together Now, che le ha dato l’occasione di farsi conoscere ancora di più nel mondo dello spettacolo.

C’è da dire che Eleonora Puglia è conosciuta soprattutto per la sua vita sentimentale. Nonostante sia particolarmente riservata e non ami condividere sui social i suoi momenti privati, è oramai risaputo che sia la compagna stabile del bell’attore spagnolo Iago Garcia. Nonostante la grande differenza d’età – lei ha 23 anni e lui 40 -, i due sembrano più innamorati e felici che mai, condividono una casa a Roma e sono apparsi di recente in coppia al Festival di Venezia.

Tutto farebbe pensare ad un probabile matrimonio, anche se i due sembrerebbero abbastanza contrari ad un rito di questo tipo. A tale proposito, l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha dichiarato: “Matrimonio? Per il momento stiamo bene così e non mi sento ancora pronto nemmeno ad avere figli. Quando accadrà voglio essere un papà il più possibile presente, voglio avere la libertà di prendermi periodi di pausa dal lavoro, anche lunghi, e per ora non sarebbe possibile”.

Insomma, come dire, se son rose…fioriranno.