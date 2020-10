Che Tempo che fa, Jane Fonda ispira tutti con il messaggio di solidarietà femminile per Greta

editato in: da

Jane Fonda, 82 anni di battaglie civili e fascino da vendere

Una vera e propria star internazionale quella accolta da Fabio Fazio, seppur solo in collegamento video, a Che Tempo che Fa. Il presentatore, infatti, ha avuto il piacere di intervistare la bravissima ed energica Jane Fonda, attrice che ha conquistato il pubblico mondiale con grandi successi che hanno fatto la storia del cinema.

Jane Fonda, negli anni, ha conquistato grandissimi successi: Premi Oscar, Golden Globe, Emmy Award, il Leone D’Oro e il David di Donatello riempiono la lista dei premi che ha ritirato e che ha meritato. Ma tra i suoi interessi non c’è solo la carriera ad Hollywood. Generosa e attenta a ciò che la circonda, l’attrice è sempre pronta ad attivarsi per dare il suo contribuito per le cause che ritiene giuste e per aiutare il prossimo.

Per questo motivo, la Fonda si impegnata intensamente, pubblicando anche un suo libro, Salviamo il Nostro Futuro!. Due aspetti quelli di Jane, attrice ottantaduenne dal successo internazionale e attivista, che si può far fatica ad immaginare insieme. È stata proprio lei a spiegare, a Fazio, di essere sempre stata molto combattiva:

Sono sempre stata ambientalista per la maggior parte della mia vita, ma ero molto depressa perché non facevo a sufficienza. Sono famosa, avevo una piattaforma e non stavo facendo a sufficienza.

Una donna coraggiosa che, con grande entusiasmo, si è messa a confronto con Greta Thunberg: due personaggi estremamente conosciuti per la loro grande personalità che si sono ritrovate a discutere senza dar peso alla differenza d’età.

Jane, dopo aver ringraziato Greta per il suo impegno costante e per il modo in cui è riuscita a coinvolgere anche i più giovani, le ha inviato un bellissimo messaggio di solidarietà femminile, invitandola ad affrontare con sicurezza tutti gli attacchi che ha ricevuto e che, probabilmente, riceverà in futuro:

Grazie per quello che fai e che hai fatto. Speriamo che tu riesca ad essere sempre forte perché veniamo tutte attaccate, ma non importa: bisogna fregarsene. Soltanto quando ti attaccano in quel mondo diventi potente, perché significa che stai lavorando nel modo giusto.

Momenti, quelli tra Jane Fonda e Greta Thumberg, che hanno attirato l’attenzione del pubblico su temi molto delicati e, soprattutto, che hanno mostrato quanto possano essere forti le donne quando sono mosse dalla passione e dall’amore.