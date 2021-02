Che tempo che Fa, Obama: la qualità di Michelle che l’ha conquistato

editato in: da

Grande emozione per Fabio Fazio, che ha avuto l’onore di intervistare il quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama. Un collegamento esclusivo ed estremamente atteso dal pubblico di Che Tempo che Fa.

Il presentatore, dopo essersi preparato con cura, ha così conversato con Obama, toccando temi di pubblico interesse. L’ex Presidente degli USA, però, si è anche lasciando andare, fornendo alcuni dettagli sulla sua sua vita privata. Sotto l’occhio dei riflettori, c’è il suo matrimonio con Michelle, che l’ha sempre sostenuto e si è mostrata, con fierezza, costantemente al suo fianco.

Michelle e Barack, sono infatti una delle coppie più apprezzate e famose del mondo. Si sono conosciuti nell’estate del 1989 ed è stata antipatia a prima vista. Tra loro, inaspettatamente, l’amore non è nato al primo sguardo, ma hanno imparato a conoscersi pian piano. Il sentimento è diventato più forte giorno dopo giorno e nel 1992 hanno così deciso di sposarsi. Da allora sono passati circa 28 anni, e oggi sono più uniti e complici che mai.

Nel presentare il suo libro ‘Una Terra Promessa’, da Fabio Fazio Obama ha voluto innanzitutto parlare del suo rapporto con la moglie e di come lei ha commentato la sua prima pubblicazione:

Michelle è molto critica, è molto dura, uno dei motivi per cui l’ho sposata è perché lei mi spinge a fare sempre del mio meglio.

Pochissime parole, ma che lasciano trasparire il profondo sentimento che lega quelli che, pochi anni fa, erano gli inquilini della Casa Bianca e che, soprattutto, dimostra il rispetto e la stima che Obama ha nei confronti di Michelle.

I due condividono, poi, anche tanta ironia:

Alla fine del libro ha deciso che: ‘Sì, hai fatto una bella cosa’. Però mi ha chiesto: ‘Come mai ci hai messo tanto a finire il tuo primo volume, quando io ho finito il mio prima di te?’. Tutti conoscono Michelle e sanno benissimo che è decisamente superiore a me. Il fatto che mi sopporti è una delle grandi meraviglie che descrivo nel mio libro.

Ironia, rispetto, complicità, stima e tantissimo amore sono, quindi, alcuni degli ingredienti che tengono uniti Michelle e Barack Obama. Insieme si prendono cura della loro famiglia, inseguono e combattono per i loro sogni e per il mondo che vogliono lasciare in eredità alle loro figlie e ai loro coetanei. Fabio Fazio, dopo questa emozionante intervista, riuscirà ad ospitarli insieme nel suo studio?