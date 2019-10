Caterina Balivo, Hoara Borselli si confessa su Walter Zenga a Vieni da Me

editato in: da

Bionda, eterea, piena di fascino, in molti ricorderanno Hoara Borselli, la prima trionfatrice di Ballando con le Stelle, che mancava in tv da qualche tempo. A svelare com’è oggi la vita della showgirl è stata lei stessa, ospite del programma Vieni da Me.

Nel salotto di Caterina Balivo, la Borselli ha ripercorso i passaggi più significativi della sua carriera e si è aperta svelando particolari inediti della sua vita privata. In particolare, il discorso, non poteva non cadere sul suo grande amore del passato, quello con Walter Zenga.

Il portiere della nazionale è all’apice della carriera e della popolarità quando incontra Hoara Borselli, una bellissima modella, che ha sedici anni meno di lui. L’attrazione è immediata e fortissima e la coppia vivrà una storia d’amore intensa e passionale che alla fine però non ha superato lo scoglio dei diversi momenti di vita che i due stavano attraversando: Walter, uomo ormai maturo, e Hoara, una giovane piena di sogni e di voglia di realizzarli.

La storia tra Hoara Borselli e Walter Zenga è durata ben sette anni, ed è iniziata con il classico colpo di fulmine: il portiere decise da subito che avrebbe lasciato sua moglie per lei.

“È stata una grande storia”, ha raccontato la showgirl a Caterina Balivo,” È stato un colpo di fulmine immediato e lui disse che non voleva relazioni parallele”.

Hoara Borselli era davvero giovanissima e per lei, gestire una situazione da famiglia allargata con un’ex moglie e i figli del precedente matrimonio del suo compagno, non è stato affatto facile. Oggi la Borselli è madre di due figli, avuti dal marito, Antonello Costigliola ma “all’epoca”, ha confessato alla Balivo, ”ero giovanissima e non avevo istinto materno”.

Una storia complessa, eppure indimenticabile. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, Hoara Borselli parla di Walter Zenga come di un grande amore pieno di emozioni e di avventure:

“Tre anni e mezzo li abbiamo vissuti negli Stati Uniti, abbiamo girato e fatto una vita bellissima. Lui è una persona generosissima, sotto tutti i punti di vista. Mi ha trattata come una regina”.

Una storia però, che si scontrava continuamente con la differenza di età e di carattere dei due fidanzati. Walter Zenga, in particolare, soffriva di gelosia nei confronti della bellissima fidanzata e questo, a lungo andare, ha portato alla rottura.

“Era gelosissimo. Fu una grande storia, ma aveva una gelosia morbosa, dovuta alla grande differenza di età. Io avevo voglia di sperimentare, provare e sbagliare. Lui non ce la faceva a sopportare l’idea che potevo staccarmi da lui”.

Fu una grande occasione professionale il motivo della rottura tra i due: l’ex portiere della nazionale era contrario al fatto che Hoara Borselli accettasse di partecipare alla soap Cento Vetrine e la mise davanti a una scelta: la giovane Hoara decise d’inseguire i suoi sogni e così finì una storia da copertina che, all’epoca, fece sognare tanti.

Hoara Borselli ammette che ora non si sente assiduamente più con il suo ex storico, ma è sicura di una cosa: ” Ci saremo sempre l’uno per l’altra”

L’esempio che l’amore si trasforma nel tempo e che può rimanere un bel ricordo e tanto affetto l’uno per l’altra.