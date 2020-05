Caterina Balivo accanto alle mamme. E su Instagram lancia una sfida

editato in: da

Caterina Balivo in versione casalinga su Instagram

Caterina Balivo non perde occasione per essere una delle grandi protagoniste di Instagram, questa volta per una giusta causa.

La conduttrice ha condiviso negli ultimi giorni due scatti che la ritraggono incinta di Cora, prima per sostenere i reparti di maternità di Milano e di altre città – prendendo parte alla challenge che ha visto tra le partecipanti anche Martina Colombari, Bianca Guaccero, Laura Pausini e tante altre – e poi per raccogliere fondi per l’emergenza sanitaria in corso.

Una delle sue ultime foto è infatti accompagnata da una frase dolcissima: “Qui ero incinta di Cora, al quinto mese. Amo questa foto, amo quei teneri ricordi e sono felice che si intreccino per una causa così nobile”. Un’iniziativa encomiabile quella della Balivo, che ha lanciato una sfida ai suoi followers: acquistare la foto per sostenere l’associazione promotrice dell’iniziativa.

Ovviamente non sono mancati i commenti allo scatto in bianco e nero, in cui Caterina appare raggiante, con un sorriso da togliere il fiato.

Moltissimi i followers che hanno apprezzato: “Stupenda”, “Fantastica”, “Bellissima, hai un sorriso fantastico, mi manchi tanto il pomeriggio”, “Sei stupenda e in bocca al lupo per il ritorno di Vieni da me”. Tra i commenti fa capolino anche quello di Elisabetta Gregoraci, che ha scritto “Una foto meravigliosa!”.

Dopo l’esperienza con il format social ideato con il marito Guido Maria Brera dal titolo My Next Book, in diretta dal lunedì al venerdì su Instagram, la conduttrice è pronta per tornare in tv lunedì 4 maggio con il suo programma Vieni Da Me, per la gioia di tutti i suoi fan, che non aspettavano altro che rivedere la loro beniamina sul piccolo schermo.

L’annuncio del suo ritorno in tv è stato fatto su Instagram, durante la diretta avviata sul suo profilo, dove la Balivo ha confessato di essere un po’ preoccupata nel ricominciare la sua avventura alla Rai: “Devo dire la verità l’umore non è al massimo, e spero giorno dopo giorno in diretta di recuperare. Non vorrei sentirmi fuori luogo”.

Rivolgendosi sempre ai suoi followers ha anche aggiunto: “Torniamo lunedì, ma in maniera diversa rispetto al passato, perché non avremo gli ospiti in studio se non quelli Rai, saremo senza pubblico. Inizialmente ci saranno sorrisi forzati”.