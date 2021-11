Carolina Marconi: il grazie ad Alessandro, al suo fianco nel momento più buio

Carolina Marconi e la lotta al tumore: un’instancabile (e coraggiosa) guerriera

Una lotta dura, quella che Carolina Marconi ha affrontato e sta affrontando contro un tumore che l’ha costretta a cure molto aggressive. Lei ha affrontato tutto con grande coraggio e determinazione, senza nascondere ai suoi sostenitori paure, speranze e momenti difficili. La forza, in questa battaglia, è arrivata anche dai suoi cari che sono stati sempre al suo fianco. In particolar modo Alessandro Tulli, il suo compagno, a cui ha voluto dedicare un ringraziamento speciale.

Carolina Marconi, Alessandro Tulli sempre al suo fianco

Al fianco di Carolina, nei momenti di felicità e in quelli di sconforto, c’è sempre stato lui, Alessandro Tulli, ex calciatore della Roma. Non l’ha mai lasciata sola, anche quando la paura prendeva il sopravvento sul coraggio e sulla speranza.

I due, d’altronde, sono legati da un sentimento che ha radici profonde. Si sono conosciuti e innamorati nel lontano 2014 e, da allora, non si sono più lasciati. Hanno vissuto la loro storia con grande riservatezza, restando sempre lontani dalle luci dei riflettori, sostenendosi a vicenda.

Carolina, per Alessandro il grazie più dolce

Tra i momenti più difficili della vita di Carolina, come è facile immaginare, c’è proprio quello che sta vivendo. Una lotta al tumore durissima, che in lei ha lasciato grandi cicatrici, ma anche la consapevolezza di avere al suo fianco qualcuno che la ama veramente: il suo Alessandro, al quale ha voluto dedicare parole di ringraziamento bellissime su Instagram.

Lo ha fatto pubblicando una serie di fotografie del presente e del passato che li ritraggono insieme felici e sorridenti. La Marconi ha poi sottolineato come il compagno le sia stato vicino senza mai abbandonarla neanche un minuto e, per questo, si sente estremamente fortunata.

Eccoci oggi, sempre insieme (nel bene e nel male). Ne abbiamo passate tante, ma uniti abbiamo affrontato tutto. Questo percorso è stato durissimo, mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te: amabile, gentile e anche spiritoso. Volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto, per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata.

La Marconi, che non ha nascosto di aver anche delle sane discussioni con il suo compagno, non poteva usare parole più dolci per trasmettere ad Alessandro e ai suoi sostenitori tutto ciò che c’è nel suo cuore. I due, che sono più uniti che mai, decideranno di compiere presto il grande passo?