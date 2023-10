Fonte: Getty Images Carlotta Ferlito

Non è un momento facile per Carlotta Ferlito, ex ginnasta italiana e protagonista di Ginnaste – Vite Parallele. Il padre dell’atleta, colto da un malore, è stato portato in ospedale proprio grazie alla decisione di Carlotta, che non ha perso tempo e ha subito deciso di affidarsi ai soccorsi. Una scelta tempestiva che ha permesso ai medici di salvargli la vita.

Carlotta Ferlito: il messaggio toccante dopo l’infarto del papà

Non è mai facile quando una persona che ci è cara è in pericolo di vita, soprattutto quando è qualcuno che ci ha cresciuti e che sembra essere invincibile. È proprio il caso di Carlotta Ferlito, che ha dovuto fare i conti con l’idea che il padre, colpito da un malore, potesse non sostenerla più. Fortunatamente, l’atleta ha subito preso in mano la situazione portandolo in ospedale. Ora, grazie all’intervento tempestivo dei medici, Massimino, come lo chiama Carlotta, è fuori pericolo e in ripresa per tornare a casa.

Carlotta Ferlito, passata l’adrenalina e il grande spavento, ha voluto tranquillizzare i fan scrivendo una tenera dedica al papà sul suo canale Instagram. “Massimino ieri ha avuto un infarto. Il mio papà, la nostra roccia ieri ha provato a lasciarci le penne, ma la mia testardaggine, senz’altro ereditata da lui, mi ha suggerito di portarlo di peso al pronto soccorso e lo hanno preso giusto in tempo. ‘Gli hai salvato la vita, sei stata bravissima’ mi ha detto ieri la dottoressa quando mi ha dato le prime informazioni: io non credo sia cosí. É sempre stato papà a tenere insieme le redini della famiglia, a risolvere qualsiasi problema con la freddezza di chi un abbraccio non te lo da neanche sotto tortura, però si taglierebbe un braccio per i suoi figli! È sempre stato lui il mio primo sguardo ogni volta in cui entravo in un palazzetto, il suo ‘Gamba Carlo’, anche se non lo vedevo, lo sentivo e mi rassicurava. Mi ripeti ogni giorno ‘quando sarò vecchio e rinc0glionito, mi raccomando, prenditi cura di me!’. Massimino un po’ rincogli0nito lo sei, ma sei ancora troppo giovane quindi muoviti a guarire che la tua famiglia ti aspetta a casa♥️”

Un messaggio commovente, che sottolinea lo splendido rapporto che i due condividono e che, per fortuna, durerà ancora per un bel po’. Pare proprio che la testardaggine che contraddistingue la ex ginnasta, che spesso abbiamo visto durante la sua carriera e che è così orgogliosa di aver ereditato da papà Massimo, anche questa volta sia stata la via per fare qualcosa di meraviglioso: prendersi cura della propria roccia, proprio come lui ha sempre fatto con lei.

Carlotta Ferlito, la reazione all’infarto del papà è un esempio di coraggio

Una ragazza forte, determinata, sempre pronta a dire quello che pensa. Carlotta Ferlito è sempre stata un esempio di coraggio, sia nello sport, sia nella vita privata. Diventata campionessa nella ginnastica e partecipando a due Olimpiadi, l’atleta non ha mai nascosto le sue debolezze e le prove che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Dai problemi alimentari difficili da superare alla scelta di abbandonare quello sport tanto amato e tanto odiato, non si è mai tirata indietro nel raccontare la sua verità. Ne è stato un esempio il suo monologo di denuncia dopo aver lasciato il mondo della ginnastica: «Questo sport non può e non deve più essere fatto anche di violenze psicologiche e fisiche. Nessuna ragazzina dovrebbe essere presa a sberle, umiliata se chiede di andare in bagno, costretta a fare esercizi dove rischia l’osso del collo solo per punizione, o essere chiamata ‘maiale‘ per aver osato mangiare un biscotto in più». Ora, il suo carattere tenace è tornato a galla, riuscendo ancora una volta a trasformarlo in un moto potente per superare un momento estremamente complicato, ma che si spera possa avere l’epilogo migliore possibile.