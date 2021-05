Can Yaman invade Mediaset, dopo Mr Wrong riprende Bitter Sweet

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Il finale di Daydreamer sta per arrivare ed è già tempo di tristezza profonda per le tante fan di Can Yaman che temono di non rivederlo. Com’è noto, l’appuntamento quotidiano con il loro attore preferito non solo è confermato ma raddoppia, attraverso le repliche di Bitter Sweet.

Con la stagione estiva, si farà una vera e propria scorpacciata di Can Yaman e di Turchia. Dal 31 maggio 2021, riprendono le puntate in replica di Bitter Sweet, la serie del cuore di molte delle seguaci dell’attore, mentre la prima serata è invece riservata a Mr Wrong.

La serie che l’ha reso celebre non è però in programma su Canale5, ma sarà trasmessa da La5 da lunedì al venerdì alle 12,10. La puntata ha la durata classica di 45 minuti e racconta la storia di una cuoca carica di sogni, Nazli, che incrocia il suo destino con il ricco Ferit.

La storia d’amore è difficoltosa e travagliata, soprattutto per le disparità di ceto che li dividono, ma il sentimento che li lega è più forte di tutto. Le vicende del due innamorati hanno già tenuto incollati al teleschermo milioni di telespettatori, che si sono appassionati agli intrighi e ai triangoli amorosi.

Con la fine di Daydreamer, il bel Can non lascia Canale5 ma si riprende il suo spazio con Mr Wrong – Lezioni d’Amore. In questa serie, torna al fianco di Özge Gürel – quella che era stata la sua Nazli – per un nuovo racconto pieno d’amore. Gli episodi vanno in onda da lunerdì a venerdì alle 14,45.

Qui, la storia è quella di Ezgi, particolarmente sfortunata e in amore, e di Özgür, che invece non vuole legami seri. Tra i due si stabilisce un patto: lei finge di essere la sua fidanzata e lui le insegna a trovare l’uomo giusto, quello che non la deluderà mai.

I due complici finiscono per innamorarsi perdutamente e cercheranno di stare insieme nonostante le mille difficoltà. La Turchia – ma senza Yaman – sarà anche protagonista di un’altra soap con Hande Erçel e Kerem Bürsin, Love is in the air, in onda alle 15,30.

Un pomeriggio ricco d’amore, quello dell’estate di Canale5, che punta tutto sul talento e sulla bellezza di Can Yaman. L’attor turco ha conquistato tutte le fan italiane e una in particolare, Diletta Leotta, alla quale ha rubato il cuore.