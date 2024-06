Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Terra Amara

Dopo una lunga serie di cambi, ripensamenti e slittamenti, Terra Amara si chiude nella prima serata dell’8 giugno su Canale5. La soap turca, diventata immediatamente un cult e campionessa di ascolti, volge al termine con gli ultimi episodi della quarta serie che non avrà un rinnovo. I milioni di telespettatori devono quindi rassegnarsi: gli intrighi amorosi, i conflitti e i colpi di scena che hanno interessato la grande protagonista Zuleyha sono destinati a concludersi.

Anticipazioni Terra Amara, come finisce la serie di Canale5

Il debutto di Terra Amara su Canale5 risale al 4 luglio 2022 e il successo che poi ha riscosso nel corso dei mesi era già evidente. Certo, è stato crescente ma non ha mai deluso le aspettative della Rete che da anni si affida a questo tipo di contenuti per intrattenere il suo pubblico storico. Ma come finisce? Il destino dei personaggi di Cukurova sembra ormai segnato, così come quello di Zuleyha in villa Yaman.

Nell’episodio finale di Terra Amara, mentre Abdülkadir e Betül riescono a oltrepassare il confine, Vahap viene fermato ai controlli e non può fare altro se non tentare la fuga. Zuleyha si appoggia a Fikret e, con il suo aiuto, riesce a catturare Abdülkadir e Betül e a consegnarli alla giustizia grazie alla quale ottengono la giusta condanna.

Nel frattempo, Haşmet viene arrestato per l’omicidio di Saniye e Gülten: l’ergastolo lo attende. Zuleyha è finalmente serena per aver portato la giustizia a Çukurova, quindi ora può finalmente dedicarsi ai preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Visto che si tratta della puntata finale, i colpi di scena non mancano: Vahap, che vuole vendicarsi di Abdülkadir, prende d’assalto la villa come kamikaze ma viene fermato e tratto in arresto. Zuleyha ora non è più in pericolo e può finalmente pensare solo ai suoi figli.

Quando va in onda il finale di Terra Amara

L’ultimo episodio di Terra Amara va in onda nella prima serata dell’8 giugno, in contemporanea su Canale5 e su Mediaset Infinity. Inoltre, tutte le puntate della soap turca sono disponibili per la visione on demand e sono fruibili anche in chiaro tutti i giorni, dalle 19,40, su Rete4. La serie è ripresa dalla prima stagione con i grandi protagonisti che abbiamo imparato ad amare: Zuleyha, Yilmaz e Demir.

La quinta stagione non è però prevista. Le vicende dei nostri protagonisti si concludono con la quarta serie che finisce l’8 giugno. Dopotutto, il dispiego di forze per la realizzazione della serie è stato sensazionale. Il prodotto di Canale5 e campione d’ascolti si è infatti distinto per la qualità produttiva che ha permesso la riproduzione di una perfetta ambientazione anni ’70. Non solo, le location scelte sono particolarmente suggestive, come la città di Adana e la villa da oltre 450 metri quadrati, costruita appositamente per la serie, mentre la troupe di 500 persone è stata instancabile e presente sul set per 4 anni.

Terra Amara, dopo il successo in Turchia, oltre che in Italia, è stata trasmessa in più di 50 paesi del Mondo, tra cui Messico, Germania, Ungheria, Argentina, Cile, Bolivia, Porto Rico, Paraguay, Spagna.