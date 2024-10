Bugo assente sui social da due mesi: “Sono stato male”

Sulle sue stories Instagram, Bugo ha raccontato di essere stato assente dai social per due mesi a causa di un malessere non precisato

Nella giornata del 3 ottobre 2024, Bugo, nelle sue stories su Instagram, ha scritto: “Scusate la mia assenza dai social da due mesi. Ma non sono stato bene. Ora sto meglio e torneremo presto a divertirci insieme. Voi come state?”. Dopo le dichiarazioni, ha condiviso una foto, raccontando di essersi rasato in agosto e che ora i capelli sono ricresciuti. L’artista non ha aggiunto alcun dettaglio sulle sue condizioni né sul malessere che ha avuto.

Bugo, perché è stato assente dai social

Al giorno d’oggi, siamo abituati a essere bombardati di post, stories e reel degli artisti. Così, quando qualcuno smette improvvisamente di condividere e aggiornare regolarmente i social, subito scatta la preoccupazione: è successo qualcosa? Perfettamente normale, siamo umani, del resto: i fan di Bugo avevano notato la sua assenza dalle stories, un periodo di tempo abbastanza prolungato, di circa due mesi, come ha raccontato lo stesso artista su Instagram.

Dopo le dichiarazioni di ieri, scritte bianche su sfondo nero, secche e senza alcun dettaglio su quanto gli è accaduto nelle ultime settimane, oggi è ritornato a postare regolarmente: una foto, l’acquisto di un vinile. Tuttavia, come ha specificato lui stesso, adesso sta molto meglio ed è già pronto per riprendere i concerti e rivedere i suoi fan, tornando a esibirsi dal vivo.

L’ultimo album di Bugo

Gli ultimi mesi per Bugo – al secolo Cristian Bugatti – non sono stati del tutto facili. A marzo, in occasione del suo nuovo e ultimo album, Per fortuna che ci sono io, uscito il 15 marzo 2024, ha rilasciato alcune interviste ripercorrendo i momenti complessi dopo Sanremo e quello che è accaduto con Morgan (che a luglio aveva detto di voler fare pace con Bugo). A Verissimo e a Le Iene, ha spiegato ampiamente quanto è stato complesso superare il periodo.

“La mia carriera è iniziata nel 2000 e ho pubblicato dieci album. Vent’anni dopo i miei inizi sono arrivato su quel palco bello carico e positivo. Però non è andata come volevo. Una mia canzone è stata distrutta in diretta mondiale e sono stato insultato davanti a milioni di persone. La sofferenza generata da quell’evento è stata insopportabile”. In quel monologo de Le Iene, l’artista ha mostrato tutto il suo dolore per come sono andate le cose, ma anche per quanto è scaturito dopo: la vicenda è arrivata in tribunale, dove Morgan è stato poi assolto a luglio. Secondo il giudice, infatti, non ha diffamato Bugo a Sanremo 2020. “Semplici critiche artistiche”. Prima della sentenza, Morgan si era scusato in pubblico con Bugatti, raccontando di aver sempre trovato in lui un amico e un giaciglio dove dormire quando non aveva una casa.

Ma per l’artista quelle critiche artistiche hanno avuto un prezzo altissimo da pagare. “Faccio ancora fatica a esternare i miei sentimenti. È stato qualcosa che ha scioccato tutti, per un motivo o per l’altro. È come se io fossi un po’ morto quella sera lì. E in parte lo sono. Quindi per recuperare mi ci è voluto tempo. Solo il tempo sistemerà quella roba lì”, aveva spiegato a Rolling Stones.