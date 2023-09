BTS: Suga annuncia la data del suo arruolamento obbligatorio

Fonte: Getty Images Suga BTS

Dopo Jin e J-Hope è arrivato il momento anche per Suga.

Il membro dei BTS, l’amatissimo gruppo K-pop che quest’anno festeggia dieci anni di carriera, verrà arruolato per il servizio militare obbligatorio nell’esercito sudcoreano questa settimana.

BTS: Suga inizierà il servizio militare

Suga non è il primo membro della band ad arruolarsi: anche i suoi compagni Jin e J-Hope, rispettivamente a fine 2022 e aprile 2023, hanno deciso di intraprendere il servizio militare. Questa decisione è stata presa in conformità con la legge in vigore in Corea del Sud, la quale stabilisce che tutti gli uomini di età compresa tra 18 e 35 anni devono sottoporsi a un periodo di servizio militare che varia dai 18 ai 21 mesi.

Ora, a partire sarà Suga. BIGHIT Music, l’etichetta discografica della band, ha pubblicato l’annuncio sull’app sudcoreana Weverse: “Abbiamo ulteriori informazioni riguardo al servizio militare di Suga: inizierà il suo servizio richiesto il 22 settembre.”

La partenza di Suga e quella dei suoi compagni segna di fatto un momento di stop per il lavoro della band. Era l’anno scorso quando i rappresentanti hanno notato per la prima volta che i BTS avrebbero dovuto prendere parte al servizio militare.

La band, che ha debuttato nel 2013 con il loro album 2 Cool 4 Skool e il primo singolo No More Dream, nonostante gli impegni individuali dei suoi membri, continua a ricevere un forte sostegno dai fan e si prevede che torneranno a esibirsi insieme una volta completato il servizio militare nel 2025.

Le richieste della casa discografica ai fan

La BIGHIT Music ha continuato il comunicato spiegando che non ci saranno eventi ufficiali il 22 settembre, giorno in cui Suga inizierà il suo servizio. “Chiediamo gentilmente ai fan di astenersi dal far visita a Suga sul posto di lavoro durante il periodo del suo servizio. Per favore trasmettete i vostri cordiali saluti e il vostro incoraggiamento solo nei vostri cuori.”

I fan dovranno continuare a sostenere il cantante da lontano, evitando di interferire con i suoi impegni militari.“Chiediamo il vostro continuo amore e sostegno per SUGA fino a quando non completerà il suo servizio e ritornerà. La nostra azienda si impegnerà inoltre a fornirgli tutto il supporto di cui ha bisogno durante questo periodo”.

Fino al 2025, quindi, i BTS non si esibiranno insieme: una notizia che ha spinto i rappresentati del gruppo mettere in guardia i fan da tour o prodotti non autorizzati.

“Si prega di fare attenzione a evitare di essere influenzati negativamente da tour non autorizzati o pacchetti di prodotti che utilizzano illegalmente la proprietà intellettuale dell’artista. La nostra azienda adotterà misure adeguate contro i tentativi di qualsiasi attività commerciale che faccia un uso non autorizzato della proprietà intellettuale degli artisti.”

Non sarà facile per tutti gli amanti del gruppo: la musica K-pop è ormai un genere diventato famosissimo in tutto il mondo, Europa compresa. I BTS sono un esempio lampante del successo di quello che ormai è diventato un vero fenomeno musicale, di cui ormai si sente sempre più parlare: tra i cantanti più seguiti, oltre ai BTS, ricordiamo le Blackpink e gli Astro, il cui cantante Moonbin è mancato ad appena 25 anni ad aprile scorso.

Il saluto di Suga ai follower

Oltre al comunicato dei rappresentanti e della casa discografica della band, anche Suga ha voluto dire la sua prima di arruolarsi.

Il cantante K-pop ha registrato un live streaming su Weverse, poi tradotto da un follower, in cui ha dato il suo saluto ai fan, aggiungendo che non dovrebbero essere tristi per il suo arruolamento e che sarebbe tornato a cantare con gli altri componenti della band nel 2025.