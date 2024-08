Bianca, ci risiamo: nuovo look a raggi x per la moglie di Kanye West

Fonte: IPA Bianca Censori e l’ossessione per Kim Kardashian: stessi look estremi

Potevamo partire per le ferie tranquilli e soddisfatti senza l’ennesimo outfit da censura della moglie pazzerella di Kanye West? Ovviamente no. Perché come già detto, intontiti e intorpiditi dal caldo di questa estate rovente, i look di Bianca Censori sono secchiate di acqua fredda in grado di farci risvegliare all’istante.

Ci si chiede cosa succederebbe da noi, se la compagna di qualche cantante o artista famoso girasse per via Montenapoleone a Milano o via del Corso a Roma vestita, anzi, svestita, come lei. Diventerebbe senza dubbio un caso mediatico da prima pagina. E probabilmente si scomoderebbero psicologi, sociologi e benpensanti, mentre in quel di Hollywood si limitano ad una grossa risata e una pacca sulla spalla. Abituati molto più di noi ad eccessi e bizzarrie di varia natura. That’s America…

L’ultimo look da copertina di Bianca, dopo il bikini più piccolo del mondo di qualche settimana fa, paparazzata mentre faceva shopping da sola a Los Angeles consisteva in un bodystocking completamente trasparente, senza reggiseno e con un solo perizoma a contenere le generose forme. E sì che lì fa caldo come da noi, ma chi non andrebbe all’Esselunga in pieno agosto in body nude?

E tanto per completare l’eccesso, ai piedi un bel paio di tacchi. Per facilitare la falcata e passare inosservata. Daje Bianca, hai tutta la nostra simpatia…