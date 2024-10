Beyoncé incanta in oro, superando le critiche, mentre omaggia la sorella

Beyoncé ha omaggiato sua madre Tina ad un evento che ha visto la cantante brillare non solo per il suo outfit ma anche per la sua classe innata

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Beyoncé

Beyoncé continua a incantare e a fare parlare di sé, questa volta in un look dorato che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando ancora una volta la sua capacità di brillare anche di fronte alle critiche. La cantante ha recentemente partecipato agli Glamour Women of the Year Awards, un evento di spicco a New York, dove ha omaggiato la madre Tina Knowles, un punto di riferimento non solo per lei ma per l’intera comunità femminile. E se le critiche legate a certe voci non sembrano scemare, Beyoncé, con la sua eleganza innata, ha deciso di rispondere senza parole, lasciando che il suo stile parli per lei.

Beyoncé e il look che incanta tutti

Per l’occasione, Beyoncé ha scelto un outfit che ha rispecchiato la sua regalità. Vestita con un top giallo chiaro abbinato a una gonna dorata firmata Sergio Hudson dalla collezione Primavera/Estate 2025, ha catturato l’attenzione di tutti. Il look, completato da guanti di rete giallo chiaro e sandali con plateau dorati, ha confermato che la star sa come portare la moda al suo massimo livello.

Il tocco finale? Una pelliccia lunga e un paio di occhiali da sole cat-eye sfumati e decorati. Beyoncé non ha sfilato sul red carpet, ma la sua presenza in sala è stata potente quanto quella di qualsiasi passerella.

Il make-up di Beyoncé, con un ombretto dorato che esaltava i suoi occhi e un rossetto nude lucido, ha sottolineato ulteriormente la sua luminosità. I capelli biondo platino, acconciati in un bob ondulato e vaporoso, hanno aggiunto quel tocco di glam che rende ogni sua apparizione indimenticabile.

Fonte: Getty Images

Il legame profondo con la madre e la sorella Solange

Durante la cerimonia, Beyoncé si è mostrata visibilmente emozionata mentre ascoltava il discorso della madre. Tina Knowles ha riflettuto sul suo ruolo di madre, descrivendolo come il lavoro più importante della sua vita. Tra le parole toccanti di Tina, il volto di Beyoncé si è rigato di lacrime, mostrando un lato vulnerabile che raramente vediamo in pubblico.

Ma l’evento ha avuto anche un altro significato per Beyoncé: l’opportunità di omaggiare la sorella Solange. Nonostante le critiche e i rumors che spesso circondano la vita privata delle due sorelle, il loro legame rimane forte e indissolubile. Beyoncé, con il suo look dorato, ha voluto simbolicamente rappresentare la forza e la luce che Solange ha portato nella sua vita e in quella della loro famiglia.

Fonte: Getty Images

Le critiche e il superamento delle polemiche

Sebbene Beyoncé sia una figura iconica e rispettata in tutto il mondo, non è immune dalle critiche che circondano l’industria musicale. Recentemente, il suo nome è stato legato allo scandalo che ha travolto P. Diddy, noto anche come Puff Daddy, con accuse di abusi sessuali e traffico di esseri umani.

Il processo per le accuse al rapper anziano il 9 ottobre 2024 a New York, e il rapper rischia fino a vent’anni di carcere. Durante le sue famigerate feste, tra gli ospiti si trovavano spesso Jay-Z e Beyoncé, il che ha fatto emergere dubbi e critiche verso chiunque fosse coinvolto in quelle celebrazioni. Tuttavia, la cantante ha sempre mantenuto una distanza silenziosa da queste polemiche.

Fonte: Getty Images

Le accuse contro Diddy sono state accompagnate da una lunga lettera della madre del rapper, Janice Smalls Combs, che ha difeso il figlio, sostenendo che non è il “mostro” che i media stanno descrivendo. In questa spirale di scandali e rumors, Beyoncé ha saputo mantenere la sua immagine immacolata, come dimostrato agli Glamour Women of the Year Awards.

Nel frattempo, la situazione legale di Diddy si complica sempre di più, con testimonianze che lo accusano di aver organizzato festini caratterizzati da eccessi, droghe e abusi. Anche se non c’è alcuna prova che colleghi direttamente Beyoncé o Jay-Z agli eventi più scandalosi, il loro nome è spesso menzionato tra i partecipanti illustri, cosa che ha attirato critiche ingiustificate.