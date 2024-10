Ben Affleck cambia look dopo la separazione da Jennifer Lopez

Fonte: Getty Images Ben Affleck

Il terremoto sentimentale che si è abbattuto sulla coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrerebbe aver avuto ripercussioni anche sul look dell’attore e regista americano. Ben Affleck è stato avvistato a Santa Monica insieme al figlio Fin con dei “colori” leggermente diversi rispetto alle foto precedenti.

Un cambio di capelli (o barba, per quanto riguarda gli uomini) è del tutto naturale quando si passa attraverso una rottura o separazione dolorosa. Vale per tutti, anche per le celebrity di Hollywood. Ma in cosa consistono i cambiamenti estetici del regista di Argo?

Ben Affleck ha tinto i capelli e la barba dopo il divorzio da Jennifer Lopez

Ben Affleck ha 52 anni ma il suo appeal non conosce età. Eppure ha sentito il bisogno di ringiovanire l’aspetto, utilizzando una semplice tinta. L’attore e regista è stato fotografato a Santa Monica con una camicia azzurra, un paio di pantaloni neri, scarpe stringate eleganti e un orologio d’argento. Ma, in particolare, non sono passati inosservati i suoi capelli e la barba, che non erano più grigi ma sono sembrati di un colore di nuovo scuro e vibrante.

Pare proprio che Ben Affleck abbia tinto barba e capelli per dare un restyling alla propria immagine e magari accogliere un nuovo sé e questo capitolo della sua vita. I fotografi non hanno smesso di seguirlo e, più tardi, nel corso della stessa giornata, lo hanno immortalato mentre fumava una sigaretta nella sua macchina, una BMW i7 da 120mila dollari, mostrando un umore alquanto imbronciato.

A quanto pare non basta una tinta per tirarsi su dopo questo naufragio sentimentale. Lui e JLo sono stati avvistati un paio di settimane fa insieme, durante un brunch a Beverly Hills. Alcuni testimoni sostengono di averli visti baciarsi. Gli insider hanno rivelato che Affleck “non riesce a stare lontano da Jennifer” ma che, in ogni caso, il divorzio non è reversibile. Che sia questo il motivo del suo broncio?

A che punto stanno le cose tra Jennifer Lopez e Ben Affleck?

Jennifer Lopez e Ben Affleck nonostante il divorzio, che arriva dopo il matrimonio nel 2022, avrebbero mantenuto un rapporto amichevole, affettuoso e costruttivo, per tutelare la loro famiglia allargata, composta anche dai rispettivi figli che a quanto pare vanno a scuola insieme e si frequentano tuttora.

Contemporaneamente lo “tsunami-Diddy”, che si è abbattuto sullo star system e il mondo della musica, pare abbia delle responsabilità nell’addio tra JLo e Affleck. Pare che da tempo l’attore e regista fosse consapevole delle implicazioni della moglie nello scandalo e che questo fatto sia stato determinante nella decisione di divorziare, che sarebbe partita da Affleck.

Un po’ come nel film L’amore bugiardo – Gone Girl, che schiera Ben Affleck come protagonista e mette in scena non solo un thriller in salsa hitchockiana ma anche il trattato esistenziale di una coppia al capolinea, l’attore non sembra in grado di reggere le burrasche all’interno delle proprie relazioni. Al momento il nuovo Ben Affleck sembra tranquillo e “rassegnato” all’evidenza, ma il cambio look sembrerebbe indicare una voglia di rivalsa, o per lo meno di rimettersi in gioco, provare a rialzarsi. Chissà…