Belen, mamma premurosa: il weekend con Santiago è super (a dir poco)

Belen: l’amore per Antonino, i figli e gli ex famosi

Ammettiamolo: non c’è niente di meglio di un weekend con la mamma. Lo abbiamo pensato da bambine, sognando un momento di stacco, per creare ricordi indelebili. Lo abbiamo desiderato da adulte, quando la mamma diventa di nuovo porto sicuro dopo i drammi adolescenziali. E quello che ha vissuto Santiago con la madre, Belen Rodriguez, difficilmente lo dimenticherà. Perché, per il weekend, la showgirl ha scelto di portarlo nel lussuoso Bulgari Hotel a Milano.

Belen Rodriguez, il dolce weekend con Santiago

Da quando è nata Luna Marì, di tempo ne è passato, così come di presunte crisi, di flirt smentiti e di lavori continui. Belen non si è mai fermata, non solo sul lavoro: ci ha sempre mostrato dei ritagli della sua vita, molto dolci e carichi di significato, come la serenata a Luna Marì. Ora, però, tocca a Santiago essere il protagonista di giorni felici e ricordi preziosi.

Nato dalla storia d’amore con l’ex marito Stefano De Martino, con cui Belen ha mantenuto degli ottimi rapporti, Santiago ha trascorso delle ore molto speciali. Mamma e figlio hanno scelto di concedersi qualche ora insieme, senza alcun (almeno all’apparenza) motivo speciale. La showgirl argentina non ha mancato di documentare il tutto: una sorta di pigiama party tutto per loro.

Invece di giocare ai videogiochi, Santiago ha preferito stare insieme alla mamma, indossando anche un buffo cappello di Babbo Natale. Lo spirito natalizio, del resto, è nell’aria. Dopo una colazione abbondante, con brioches e crema al cioccolato, madre e figlio si sono concessi delle ore nella Spa dell’albergo. Spendere del tempo insieme alla famiglia è tutto, e Belen questo lo sa molto bene.

Belen e Antonino, la storia d’amore continua

Ritagliarsi del tempo per sé e per gli affetti è importante: è alla base della nostra felicità. E di felicità Belen è da un pezzo che, in effetti, non sembra averne, o quantomeno è quel che dice il chiacchiericcio in rosa. La crisi con Antonino Spinalbese è superata. La showgirl ha ammesso che non si sono mai lasciati a Chi Magazine, e ovviamente ne siamo rimaste tutte contente.

Fin troppe indiscrezioni si sono rincorse negli ultimi tempi. Dalla presunta liaison con Damiano David dei Måneskin, qualcuno ha parlato persino di un ritorno di fiamma con De Martino. Per Belen, però, c’è solo posto nel suo cuore per Antonino. E, ovviamente, Santiago e Luna Marì. Ed è questo quel che conta: essere una famiglia, e non importa le tempeste che possono abbattersi. Per la pioggia, basta ripararsi sotto lo stesso ombrello.