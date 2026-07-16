Belen vestita con solo la bandiera festeggia l’Argentina in finale ai mondiali 2026

L'Argentina è volata in finale ai Mondiali 2026 e Belen Rodriguez ha deciso di festeggiare a modo proprio, elevando il concetto di vedo-non vedo ad un livello decisamente superiore

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Belen Rodriguez

Pensavamo che il concetto di naked dress avesse raggiunto il suo apice in tempi recenti, eppure a quanto pare non avevamo ancora fatto i conti con il patriottismo della showgirl più amata d’Italia: il triplice fischio che ha decretato la vittoria dell’Albiceleste non ha scatenato solo i tifosi nelle strade di Buenos Aires, ma deve aver fatto — letteralmente — saltare i bottoni nel guardaroba di Belen Rodriguez, la quale ha inaspettatamente deciso di festeggiare a modo proprio, portando in alto o, per meglio dire, addosso la bandiera.

Belen Rodriguez, la bandiera dell’Argentina addosso e niente più

Chi ha bisogno di magliette ufficiali e gadget di vario tipo quando si ha a disposizione un metro e settantacinque di fascino argentino, condito con un pizzico di sana follia? Mentre il mondo intero ancora analizzava i passaggi decisivi della seconda semifinale dei Mondiali di Calcio 2026, una sola immagine ha monopolizzato i social, dando prova di come il vero spettacolo, a volte, cominci proprio quando la partita finisce.

Se in campo si è decretato il verdetto definitivo con un due a uno da brividi dell’Argentina contro l’Inghilterra, il web ha eletto la sua personale campionessa assoluta ancor prima che i giocatori rientrassero negli spogliatoi: dopo aver cenato presso uno dei più apprezzati ristoranti napoletani di Milano, Belen Rodriguez ha deciso di festeggiare il pass per la finalissima trasformando la sua casa in una vera e propria curva bianco-celeste, e con un tocco di sensualità alla sua maniera.

Niente t-shirt oversize o cappellini con visiera per la showgirl, che a fine match ha preferito spogliarsi di ogni formalità e avvolgersi esclusivamente nei colori del cielo e del sole della sua terra natale. Il risultato? Un clamoroso vedo non-vedo, che ha infiammato Instagram e lasciato i followers senza fiato.

La vediamo poco sopra in una serie di scatti e video in cui indossa la bandiera nazionale come se fosse un minidress senza spalline, uno di quelli asimmetrici d’haute couture, accessoriato solo di un sorriso radioso, tra passi di danza improvvisati e un’energia travolgente, ad incanalare la gioia sfrenata di un intero popolo.

Una grande festa di famiglia

Ad accompagnarla in questo pazzo tifo casalingo c’erano Gaetano Fidanzati, il suo nuovo compagno, la piccola Luna Marì ed anche il resto della famiglia Rodriguez, a testimonianza del fatto che in quella casa la passione per il calcio si tramanda di generazione in generazione, e si vive sempre a tinte forti: ecco allora che le lussuose stanze si sono trasformate nel palcoscenico di una grande festa, tra abbracci, canzoni tradizionali, lacrime di gioia e grasse risate.

Ebbene, ora che l’Argentina si prepara ad affrontare l’ultimo e decisivo ostacolo contro la Spagna nella finalissima del diciannove luglio, il grande interrogativo che tormenta i fan non riguarda la formazione che scenderà in campo o la strategia tattica di Messi e compagni: tutti si stanno inevitabilmente domandando quale clamoroso rito propiziatorio Belen ha in serbo per celebrare l’eventuale e tanto sognata coppa del mondo. Una cosa è certa, la febbre da mondiale è appena cominciata e la temperatura è destinata a salire ancora.