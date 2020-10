Baglioni e Favino nuovamente insieme con “Andiamo avanti”

editato in: da

Coppia vincente non si cambia, si potrebbe affermare così pensando alla notizia di una nuova trasmissione nel palinsesto Rai 2021 che potrebbe essere condotta da Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Il cantante e l’attore avevano già dato prova di grande affiatamento sul palco durante le cinque serate del Festival di Sanremo del 2018, quando avevano dimostrato al pubblico, in compagnia di una sempre bravissima Michelle Hunziker, di funzionare molto bene insieme, di saper tenere la scena e mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Ora potrebbero essere pronti a tornare, secondo quanto scritto sul sito Davide Maggio (e anticipato da TVBlog), e anche abbastanza presto. Infatti la data da segnare in agenda potrebbe essere quella di gennaio 2021, con tre serate. La trasmissione dovrebbe chiamarsi Andiamo Avanti ed essere inserita nel palinsesto di “Rai 1” il venerdì sera.

Direzione artistica e scenografia pare che saranno a cura di Giuliano Peparini, noto per il lavoro ad Amici di Maria De Filippi.

Che la coppia Baglioni – Favino sia vincente sul piccolo schermo lo dimostra il fatto che ricordiamo ancora adesso i momenti migliori del Festival di Sanremo 2018. E una delle rivelazioni più belle della 68esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana fu proprio Favino, attore di grandissimo talento, che si dimostrò capace di tenere il palco con la disinvoltura di un fuoriclasse del piccolo schermo.

Favino ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento: è stato infatti scelto tra i nuovi membri italiani dell’Academy Awards per il 2020 che avranno il compito di votare gli Oscar. Ma non solo, è reduce infatti anche da un David di Donatello per la sua interpretazione nel film di Marco Bellocchio, Il Traditore.

Claudio Baglioni, dal canto suo, oltre a essere un cantautore eccezionale, ha dimostrato anche notevoli doti da presentatore. Di classe, dal talento unico, può vantare nel suo curriculum alcuni dei brani più amati e che hanno fatto la storia della canzone italiana. Non tutti sanno che, oltre a essere un uomo di spettacolo a tutto tondo, nel 2004 ha anche ottenuto la laurea in Architettura all’Università la Sapienza di Roma.

Con queste premesse e conoscendo il talento dei due artisti l’attesa per Andiamo Avanti è altissima.