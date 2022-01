Aurora Ramazzotti, vacanze roventi alle Maldive. E c’è anche papà Eros

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Aurora Ramazzotti ha deciso di festeggiare alla grande l’inizio del nuovo anno, godendosi una splendida vacanza alle Maldive assieme al fidanzato Goffredo Cerza. Tra tuffi in mare e lunghe giornate in bikini, le sue feste sembrano essere davvero meravigliose. E accanto a lei c’è anche papà Eros, con il quale ha sempre avuto un rapporto molto bello.

Aurora Ramazzotti, il primo bikini dell’anno

Dove trascorrere i primi giorni del 2022? Aurora Ramazzotti ha risolto il problema scegliendo una meta esotica, per festeggiare l’anno nuovo sotto i bollenti raggi del sole. E così è volata alle Maldive assieme a Goffredo Cerza, concedendosi una vacanza da innamorati (l’ennesima smentita alla loro presunta crisi, se mai dovesse ancora servire). Le acque cristalline e le spiagge incontaminate di questo paradiso tropicale fanno da sfondo alle più belle foto che Aurora ha deciso di condividere su Instagram, suscitando in noi anche un pizzico di invidia.

Il suo è senza dubbio uno dei primi bikini di questo nuovo anno. La figlia di Michelle Hunziker sta passando queste lunghe giornate al mare, sfoggiando costumi deliziosi e un fisico molto tonico – merito dei suoi numerosi sforzi in palestra, come testimonia costantemente sui social. E ormai Aurora non nasconde più il suo lato sensuale, quello con cui ha conquistato tutti noi. È davvero bellissima, e su Instagram ci regala spesso foto meravigliose che la mostrano in tutto il suo splendore.

Aurora Ramazzotti, in vacanza con papà Eros

Alle Maldive, Aurora e il suo fidanzato si stanno godendo momenti molto romantici. Proprio Goffredo, tra uno scatto in immersione e qualche tramonto suggestivo, ha condiviso una bella dedica d’amore: “Momenti felici” – ha scritto come didascalia di una splendida foto che lo vede abbracciato alla giovane Ramazzotti, mentre entrambi sono baciati dal sole. Tuttavia, queste vacanze non sono solamente all’insegna del romanticismo. I due innamorati non sono soli nelle loro lunghe giornate in spiaggia.

Con loro ci sono alcuni amici, nonché papà Eros Ramazzotti. Quest’ultimo, seppur sempre defilato proprio per non “rompere l’idillio” dei due piccioncini, sta trascorrendo i primi giorni del 2022 nella magnifica location esotica in compagnia di sua figlia. Aurora e suo padre hanno sempre avuto un rapporto meraviglioso, e questa ne è l’ennesima prova. Solo qualche settimana fa, nel giorno del suo compleanno, la ragazza aveva condiviso una foto da brividi: abbracciata da Eros e Michelle, ci ha regalato l’esempio perfetto di ciò che accade quando l’affetto rimane, anche se l’amore finisce.

Così, per le sue vacanze alle Maldive non ha avuto nulla in contrario dall’avere al suo fianco anche il papà. Aurora è molto legata ad entrambi i suoi genitori, e non perde occasione per trascorrere del tempo con loro (anche se è ormai “grande”). Stavolta ha dovuto fare a meno di mamma Michelle, che è in montagna assieme a Tomaso Trussardi e alle sue ultime due figlie. Ma all’affetto di papà Eros non ha rinunciato: il suo Capodanno è stato sicuramente uno dei più speciali, perché trascorso con coloro ai quali vuole davvero bene. E anche se presto tornerà in Italia, porterà con sé questi ricordi per tutta la vita.