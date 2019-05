Chi è Aurélien Enthoven, il figlio di Carla Bruni

editato in: da

Si chiama Aurélien Enthoven, è una star di Youtube ed è il figlio 18enne di Carla Bruni.

Aurélien ha solamente 18 anni, ma è già un attivista politico molto conosciuto per la sue battaglie contro l’Unione Europea. Nato dalla relazione della modella italiana con il filosofo Raphaël Enthoven, sta facendo discutere tutta la Francia per la sua posizione sovranista.

Il giovane è cresciuto insieme a Nicolas Sarkozy, marito di Carla Bruni e firmatario del famoso Trattato Ue di Lisbona. Proprio per questo in molti vociferano che la posizione politica di Aurélien possa mettere in imbarazzo la famiglia. Intraprendente e testardo, il 18enne è una star di Youtube dove posta video in cui spiega le sue convinzioni, riguardo la Francia e l’Europa, battendosi per la “Frexit”, ossia l’equivalente francese della Brexit voluta dagli inglesi.

Occhiali da vista e un viso che ricorda molto quello di mamma Carla Bruni, Aurélien ha ereditato dal padre, famosissimo scrittore e filosofo, un’ottima parlantina e grande cultura. Spesso ospite di trasmissioni tv, si candida a diventare uno degli intellettuali di punta del Paese. Il giovane ha un fortissimo legame con la madre, con cui ha vissuto per cinque anni all’Eliseo durante il Governo di Nicolas Sarkozy.

La sua prima fotografia, resa pubblica dai giornali, risale al lontano 2008, quando aveva solamente sei anni. All’epoca venne immortalato durante una vacanza in Giordania, presso Petra, sulle spalle di Sarkozy e accanto a mamma Carla. Ricomparve qualche anno dopo su Youtube con il nickname M-Gigantoraptor, dedicandosi prima alle teorie dei complotti che circolano sul web, poi alla politica.

“Le mie idee sono indipendenti da quelle dei miei genitori – ha dichiarato il giovane, parlando dei genitori -. Mia madre Carla era un po’ sorpresa, ma se ne infischia”. Mentre per quanto riguarda Sarkozy ha spiegato: “Ha avuto la stessa reazione di mia madre, se ne infischia abbastanza”.

Qualche tempo fa Aurélien era stato vittima di alcuni attacchi antisemiti. In quell’occasione a difenderlo ci aveva pensato mamma Carla Bruni, che aveva pubblicato un lungo messaggio contro gli haters, dichiarandosi orgogliosa di suo figlio e della sua libertà di idee.