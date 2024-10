Tony Effe ha mentito? Le parole inaspettate di Arisa

Fonte: Getty Images Tony Effe e Arisa

Arisa contro Tony Effe. Commentando la musica rap, genere musicale attualmente predominante in Italia, la cantante di Potenza non ha risparmiato qualche stoccata al collega più giovane, tra gli artisti del momento grazie alla hit estiva Sesso e samba e al tanto discusso dissing con Fedez, che ha coinvolto Chiara Ferragni e Taylor Mega.

Arisa contro Tony Effe

In un’intervista a Il Giornale Arisa ha commentato il linguaggio violento che spesso utilizzano i rapper: “Nel caso in cui uno racconti davvero la propria storia, forse è legittimato a usare contenuti violenti o irriguardosi”, ha sottolineato la vincitrice del Festival di Sanremo 2014. Poi è passata a menzionare Tony Effe.

“Altrimenti è molto grave perché non credo che rapper come Tony Effe, tanto per citarne uno, vivano davvero quelle cose. Lui è un ragazzo molto carino, ma credo che canzoni come quelle portino semplicemente ad inquinare le acque“, ha detto Rosalba Pippa. Affermazioni tutt’altro che tenere nei confronti del nuovo fidanzato di Giulia De Lellis.

Tra l’altro Arisa non è la prima che mette in discussione il vissuto di Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda. Qualche tempo fa hanno fatto chiacchierare le sue dichiarazioni sulla paghetta che riceveva dai suoi genitori quando era adolescente: “Quando stavo al liceo mio padre mi dava 150 euro a settimana di paghetta. Per me erano pochi. A 17 anni comunque già fumavo e già avevo il motorino, ci mettevo la benzina. Io ero un povero del centro. Lì c’era il figlio di quello, il figlio di quell’altro. La mia rivalsa con la musica è stata economica”.

Tony è cresciuto nella Roma bene, tra i quartieri Monti, Trastevere e Campo de’ Fiori. Suo padre è un orafo mentre la madre una casalinga. Di recente Effe ha corretto il tiro, correggendo quell’affermazione: “In quel momento, ho sparato quella cifra perché oggi 150 euro hanno un altro valore per me, e sul momento non mi ricordavo e mi sembrava che fossero pochi. In realtà mi davano 50 euro alla settimana, mi pare. Lo so, fa un po’ ridere ma è andata così”.

Di questo retroscena ne ha parlato anche Fedez nel polemico dissing con Tony Effe. Al collega/nemico ha dedicato il brano dal titolo L’infanzia difficile di un benestante, in cui lo ha accusato apertamente di incoerenza e incompetenza: “Se tu sei di strada, io sono alto/Io vengo dalla m***a, true story/ Tu giochi a fare il gangsta, Toy Story/Sono tuo padre, ti do la paghetta/Una storia di strada davvero intrigante/L’infanzia difficile di un benestante”.

Chi è Tony Effe e perché è famoso

Tony Effe è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, soprattutto per la Generazione Z. Nel 2014 è stato tra i fondatori della Dark Polo Gang, un collettivo che è diventato un punto di riferimento nel panorama trap made in Italy, riconosciuto come uno dei precursori del genere. Nel 2021 ha iniziato la sua carriera da solista, arricchita da importanti collaborazioni con Sfera Ebbasta, Guè, Geolier, Capo Plaza, solo per citarne alcuni.

La grande popolarità per Tony Effe è arrivata nell’estate 2024, con il duetto Sesso e samba cantato insieme a Gaia, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. E anche il gossip ha aiutato: dopo la fine della tormentata storia d’amore con Taylor Mega, il rapper è stato avvistato con Chiara Ferragni e poi si è legato a Giulia De Lellis. Una liaison estiva diventata velocemente importante tanto che si parla di convivenza a Milano tra i due.