Arianna Errigo, chi è la fiorettista che ha sposato il suo allenatore

Considerata tra le grandi della scherma italiana, Arianna Errigo è arrivata a Tokyo 2020 con la grande ambizione di confermare quest’ondata di successi. La fiorettista italiana è una delle atlete da tenere d’occhio ed è una delle più temute dalle avversarie internazionali.

La medaglia a cinque cerchi è già nel suo palmarès, ma c’è qualcosa di molto particolare anche nella sua vita privata, che ha comunque tenuto lontana dal clamore dei gossip. La campionessa di scherma è infatti felicemente sposata con Luca Simoncelli, che è anche il suo allenatore.

Arianna cresce in Brianza circondata dall’affetto della famiglia, che la spinge alla carriera di schermitrice fin dalla più tenera età. È specializzata in fioretto e sciabola ed ha vinto in entrambe le specialità. È anche una delle poche ad aver trionfato in entrambe le categorie.

Fa parte dell’Arma dei Carabinieri dal 2012 e vive a Frascati, dove si è trasferita per amore di suo marito Luca. i due sono convolati a giuste nozze il 26 giugno del 2019 con una cerimonia romantica che hanno tenuto al Castello di Santa Severa, a Santa Marinella, alla presenza di tanti amici e atleti come Aldo Montano e Alice Volpi. La coppia vive felicemente tra i castelli romani, tenendosi lontana dai riflettori, per quanto è loro possibile.

A raccontare la genesi del loro amore era stata proprio la Errigo, durante la trasmissione tv Il Filo Rosso: “La nostra relazione è nata tra le pedane. Ci siamo conosciuti quando io avevo 15 anni, ma in realtà non ci ‘filavamo’ molto: io ero da una parte e lui dall’altra. Passavano gli anni e ci vedevamo solo nei ritiri della Nazionale o alle gare, ma anche lì almeno inizialmente niente. Poi ad un certo punto è nata un’amicizia, andavamo d’accordo, ci divertivamo molto”.

Arianna ha spiegato come il trasferimento a Frascati sia stato decisivo per dare lo slancio finale al loro amore: “Diciamo che la cosa è cambiata completamente quando da Monza io mi sono trasferita a Frascati, dove lui vive. Lì abbiamo iniziato a passare molto più tempo: in palestra stavamo tutto il giorno insieme, allenamenti lunghissimi, quando si usciva si stava sempre insieme. E da lì più tempo passavamo più ne volevamo”.

Luca Simoncelli è un ex fiorettista e allenatore di scherma. È partito con sua moglie alla volta di Tokyo, riuscendo a conciliare perfettamente il lavoro al loro rapporto di coppia. La passione in comune li ha sicuramente aiutati: “Abbiamo le nostre passioni, ci piace fare molte cose per cui quando torniamo a casa non parliamo di scherma tutto il tempo. Dopo 8 anni la nostra routine è rodata, riusciamo a dividere bene gli ambiti per quanto io so di non essere un’atleta semplice da gestire”.