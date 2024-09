Ambra Angiolini, quanto è alta. Il segreto sei suoi look

Ambra Angiolini incanta con i suoi look unici, sempre in grado di valorizzare la sua figura e la sua personalità

Fonte: Getty Images Ambra Angiolini

Ambra Angiolini, nata il 22 aprile 1977 sotto il segno del Toro, è una delle icone italiane più amate degli ultimi decenni. L’attrice romana ha saputo affermarsi nel mondo dello spettacolo con una versatilità unica, spaziando dalla televisione al cinema, dal teatro alla musica.

L’evoluzione di Ambra: dagli esordi agli anni Duemila

Ambra Angiolini è cresciuta sotto i riflettori. Esordisce giovanissima a Non è la Rai, programma che ha segnato un’intera generazione, grazie al quale la sua immagine di ragazza acqua e sapone è diventata iconica.

Con il suo caschetto riccio e sbarazzino, micro top colorati e un look che rifletteva la freschezza dei suoi anni, Ambra era un vero e proprio simbolo degli anni ’90. Il suo taglio curly, con frangetta bombata, era l’emblema di una giovane star in ascesa, destinata a diventare un’icona di stile.

Nel 1996, al Festivalbar, Ambra sfoggia un taglio medio scalato e liscio, in linea con le tendenze dell’epoca, segnando l’inizio della sua transizione verso uno stile più sofisticato.

Fonte: Getty Images

Con l’arrivo degli anni Duemila, l’attrice abbraccia i capelli lunghi e leggermente mossi, valorizzando la sua bellezza mediterranea. L’evoluzione del suo beauty look riflette una maturazione, ma senza mai abbandonare l’eleganza che la caratterizza.

Durante le riprese del film Saturno Contro nel 2006, Ambra mantiene la sua chioma lunga e scura, incarnando un mix perfetto tra classe e sensualità. Ma è nel 2012, con la commedia Viva l’Italia, che l’attrice sorprende tutti con un taglio corto e sfilato, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi senza perdere il suo fascino innato.

Ma quanto è alta Ambra Angiolini? Con i suoi 1,75 metri di altezza, la star italiana incarna perfettamente un’eleganza raffinata e uno stile che non conosce confini. Da Non è la Rai agli ultimi red carpet, il suo look è sempre stato un punto di riferimento per il pubblico femminile.

Fonte: Getty Images

Il segreto dei look di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini non è solo un’attrice di talento, ma anche un’icona di stile che sa sempre come sorprendere il suo pubblico. Nel corso degli anni, ha saputo creare un guardaroba versatile e sempre attuale. Il suo segreto? Scegliere capi che mettano in risalto la sua figura snella e slanciata, con uno stile che varia dal casual chic all’eleganza sofisticata.

Un esempio perfetto è la sua collaborazione con il brand Aniye By, di cui è stata testimonial per anni. Ambra stessa ha dichiarato che il suo legame con il brand è nato grazie alla creatività della stilista Alessandra Marchi, che le ha proposto una collezione capace di rappresentare una donna elegante e sofisticata, ma allo stesso tempo misteriosa. Ecco perché i look di Ambra sono sempre un mix di femminilità e personalità.

Nel tempo, ha optato per una vasta gamma di stili, dal classico tubino nero ai jeans più casual. Ambra, come abbiamo potuto notare durante il suo periodo a X Factor, è una di quelle donne che non segue passivamente le tendenze, ma le reinventa a modo suo, con una naturalezza disarmante

Tra i capi che più ama ci sono sicuramente i cappotti con spalle scese, che adora perché non hanno un taglio tipicamente femminile, e i maxi cardigan, perfetti per un look comodo ma ricercato. La sua passione per i jeans è altrettanto evidente: recentemente l’abbiamo vista indossare un paio di jeans a zampa, perfetti per slanciare la sua figura e confermare il suo status di icona fashion.

Fonte: Getty Images

Look senza tempo e accessori irrinunciabili

Ambra Angiolini ha una forte preferenza per i look semplici e raffinati, ma mai banali. Un esempio della sua capacità di combinare comodità ed eleganza è il reel di Instagram in cui si mostra in bicicletta con sua figlia Jolanda Renga.

In quell’occasione, Ambra ha sfoggiato dei jeans a zampa di elefante dal lavaggio chiaro, un capo che slancia la figura e offre un comfort senza pari, ideale per una donna dinamica come lei.

Il segreto del suo successo nel mondo della moda è anche la capacità di saper scegliere gli accessori giusti. Ambra ama giocare con i contrasti, abbinando capi di diverse texture e stili.