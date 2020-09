Alessia Marcuzzi, su Instagram l’ultimo bikini dell’estate è strepitoso

editato in: da

Temptation Island, tutte le coppie dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi strega tutti su Instagram con l’ultimo bikini dell’estate. La conduttrice ha pubblicato alcuni scatti in cui, con occhiali da diva, si gode un po’ di sole prima di sbarcare alla conduzione di Temptation Island. “Day off”, ha scritto la showgirl, postando uno scatto in cui è sulla spiaggia in bikini, bellissima come sempre.

Terminata l’estate, la Marcuzzi è pronta a dedicarsi ai nuovi impegni televisivi. Presto sarà al timone della nuova edizione di Temptation Island. Dopo il successo della scorsa stagione infatti Maria De Filippi l’ha voluta ancora una volta alla guida del reality. Una ripartenza per Alessia che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare gossip e indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Il produttore e la presentatrice sono sposati dal 2014, ma alcuni pettegolezzi avevano parlato di un addio causato da Stefano De Martino e da una relazione clandestina scoperta da Belen Rodriguez.

Indiscrezioni liquidate dai diretti interessati come falsità e commentate anche dalla stessa Marcuzzi di recente. “Sono maturata, sono meno irrequieta – ha confessato al settimanale Chi -. E non sono così sicura di me: sono tanto fragile, anche se gli altri non lo vedono. Sono una che sorride sempre, non chiedo mai aiuto, piuttosto mi chiudo in camera e piango da sola. Perché mi sento fortunata: ho avuto tanto amore, ho due figli stupendi, ho una sicurezza economica. Se mi facessi vedere sofferente qualcuno potrebbe dire: “Ma vaffan…!”. Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è molto più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice”.

“Mio marito, Paolo, lo sa bene e mi ama anche per questo – ha svelato la conduttrice di Temptation Island -, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto certo lì a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa. Comunque non presto il fianco ai gossip perché so che fa parte del mio lavoro. Ma la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”.