Alberto Angela, il retroscena sulla Rai e Maria De Filippi

I programmi di Alberto Angela sono una certezza per la Rai. Meraviglie e Ulisse ci permettono di scoprire la bellezza della cultura, grazie alla grande capacità comunicativa e di divulgazione di Angela. Dal momento in siamo di fronte a due pietre miliari di successo e critica, la Rai aveva scelto inizialmente di far scontrare Alberto Angela con Maria De Filippi nella fascia serale del sabato contro C’è posta per te. Il settimanale Oggi, però, ha svelato un retroscena.

Alberto Angela, Maria De Filippi e la decisione sulla Rai

Meraviglie – La penisola dei tesori si era già scontrato contro C’è posta per te a gennaio del 2020, e i risultati in termini di audience non sono stati eclatanti. Un vero peccato, perché comunque c’è una forte platea di spettatrici che è rimasta fedele a Maria De Filippi, mettendo da parte il programma divulgativo e recuperandolo magari nei giorni successivi attraverso la piattaforma streaming di Rai.

Il divulgatore non è mai stato noto per il chiacchiericcio in rosa, le indiscrezioni o il gossip. Con garbo ed estrema eleganza, ha da sempre portato la cultura, l’arte e la storia nelle case degli italiani. In questi tempi, Angela sta lavorando in modo proficuo ai suoi programmi storici, ma ha scelto di porre un veto sulla messa in onda prevista per il sabato sera.

Oggi ha infatti riportato che Alberto ha chiarito la sua contrarietà coi vertici Rai, perché, alla fine, scontrarsi con C’è posta per te, che da sempre crea molta curiosità e aspettativa, non è una delle soluzioni migliori, in particolare se si vuole prevenire di giungere (di nuovo) a presunte voci di cancellazione dei programmi di Angela.

Alberto Angela, la smentita sulla chiusura di Ulisse

Durante la primavera del 2021, Alberto Angela si è ritrovato inoltre a dover smentire le voci di chiusura su Ulisse. La presunta sospensione del programma da parte della Rai aveva enormemente preoccupato il suo seguito e i fan storici. La motivazione addotta era principalmente connessa agli ascolti troppo bassi.

Tra l’altro, l’incognita Maria De Filippi va intesa anche per i prossimi mesi, dal momento in cui effettivamente Angela potrebbe scontrarsi anche con la lunga fase serale di Amici. Non sarebbe meglio evitare la competizione e offrire allo spettatore la possibilità di scegliere, senza dover per forza tagliare fuori uno tra i nomi più amati del sabato sera?